Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

С начала полномасштабной российской агрессии сотни украинских предприятий вынуждены были полностью или частично остановить свою деятельность, некоторые из них оказались на временно оккупированной территории. Как устанавливаются убытки, причиненные предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности в результате уничтожения и повреждения их имущества в связи с вооруженной агрессией российской федерации, а также упущенной выгоды от невозможности или препятствий в осуществлении хозяйственной деятельности, рассказали эксперты-экономисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в эксклюзивном комментарии УНН.

Детали

По словам экспертов, агрессия российской федерации против Украины на сегодня уже привела к невероятно серьезным экономическим убыткам, которые оцениваются десятками миллиардов долларов. Для того, чтобы в будущем обеспечить надлежащее возмещение потерь, причиненных врагом, необходимо правильно фиксировать и документировать факты повреждений и уничтожения имущества, а также проводить полную и обоснованную оценку реальных убытков и упущенной выгоды.

"В настоящее время в КНИИСЭ проводятся комплексные экспертизы, которые помогают установить все обстоятельства дел. Совместная работа военных экспертов, экспертов-экономистов и экспертов в области инженерно-технических и товароведческих видов исследований позволяет получить выводы относительно типа разрушений, идентификации оружия, причинно-следственной связи между событием и повреждением имущества, стоимости его восстановления и т.д., и как результат, подвести итоги в виде понесенных предприятием убытков.

Собственно экономические потери предприятий - это направление, которое включает потери предприятий всех форм собственности в результате уничтожения и повреждения их имущества, а также упущенную выгоду от невозможности или препятствий в осуществлении хозяйственной деятельности", - рассказывают в КНИИСЭ.

Отмечается, что, в общем, убытки можно разделить на две основные категории. Во-первых, это имущество, которое было уничтожено в результате военных действий или пострадало во время оккупации. И, во-вторых, это имущество, которое расположено на временно оккупированных территориях.

"К примеру, в Киевской области предприятие стало жертвой ракетной атаки, что привело к частичному уничтожению его имущества. Судебная экономическая экспертиза определяет величину убытков. В рамках комплексных исследований может также определяться стоимость разрушенных зданий, оборудования, запасов и т.д. Важно учитывать также потери, связанные с прекращением деятельности предприятия на период восстановления. По оценкам экспертов, сумма убытков по соответствующему случаю составила около 9 млн долларов.

В свою очередь, в Николаевской области небольшое предприятие пережило период оккупации, но вследствие этого понесло существенные убытки. В этом случае определяются убытки, связанные с невозможностью реализовывать предпринимательскую деятельность, разграблением материально-технической базы и т.п. Важно учесть, что после деоккупации предприятие может испытывать дополнительные трудности в восстановлении своей деятельности. Сумма убытков составила почти 1 млн долларов.

Что касается второй категории убытков, то имеем пример из Донецкой области, где один из флагманов химической промышленности находится на территории, которая стала объектом оккупации. В рамках судебной экономической экспертизы установлено, что упущенная выгода, которая возникла из-за невозможности осуществлять экономическую деятельность из-за оккупации, и, как результат, потерю рынков сбыта, нарушение контрактов и другие факторы, составила около 2,5 млрд долларов", - объясняют особенности установления убытков эксперты-экономисты КНИИСЭ.

Специалисты добавляют, что во всех этих примерах судебная экономическая экспертиза используется для объективного определения убытков, которые предприятие понесло из-за военных событий и их последствий.

Подобных случаев много, за всеми ими стоят вполне реальные истории людей, пострадавших в результате войны. Вопрос возмещений длительный, сложный и требует особого внимания на каждом этапе, которых предполагается немало.

"В то же время мы убеждены, что создание международных или национальных механизмов возмещения - вопрос времени, эта работа активна сейчас. Поэтому важно уже сегодня готовить надлежащую доказательную базу и основу для привлечения врага к ответственности. Преступление агрессии россии, причиненные убытки государством-агрессором не должны оставаться безнаказанными", - подытожили эксперты.

Только одна компания потеряла более 2 млрд грн: Рувин об убытках бизнеса из-за агрессии рф