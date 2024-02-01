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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
  •  117877 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
  •  136066 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  157661 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  162315 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
31.01.24  •  157841 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

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Новости по теме

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

В КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф.

Война •   •  97150 просмотра
Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Воздушные силы ВСУ предупредили о ракете в направлении Днепра

Воздушные силы Украины предупредили о ракете в направлении Днепра в четверг.

Война •   •  15313 просмотра
Воздушные силы ВСУ предупредили о ракете в направлении Днепра

ВСП остановил рассмотрение дисциплинарного дела в отношении Тандыра

Высший совет правосудия приостановил рассмотрение дисциплинарного дела в отношении судьи Алексея Тандыра, которого подозревают в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения, для получения дополнительных документов от прокуратуры.

Криминал и ЧП •   •  14189 просмотра
ВСП остановил рассмотрение дисциплинарного дела в отношении Тандыра

В рф якобы идентифицированы останки погибших во время катастрофы Ил-76 под белгородом

россия утверждает, что с помощью генетической экспертизы идентифицировала останки 74 человек, погибших в катастрофе самолета Ил-76 под белгородом, как 6 российских членов экипажа, 3 российских офицеров военной полиции и 65 украинских военнопленных.

Война •   •  16524 просмотра
В рф якобы идентифицированы останки погибших во время катастрофы Ил-76 под белгородом

Politico: ЕС смог согласовать программу на 50 миллиардов евро для Украины благодаря компромиссу с Венгрией

Европейские лидеры считают уступки незначительными, поскольку благодаря этому удалось избежать сценария, при котором Орбан имел бы возможность ежегодно накладывать вето на финансирование для Украины.

Политика •   •  15370 просмотра
Politico: ЕС смог согласовать программу на 50 миллиардов евро для Украины благодаря компромиссу с Венгрией

В рф испытывают "суверенный интернет", который поможет властям помешать распространению протестов после выборов президента - Центр противодействия дезинформации

россия тестирует переход к "суверенному Интернету", который может быть запущен после президентских выборов для дальнейшего усиления контроля и предотвращения возможных протестов.

Война •   •  17118 просмотра
В рф испытывают "суверенный интернет", который поможет властям помешать распространению протестов после выборов президента - Центр противодействия дезинформации

россия не предоставила достаточных доказательств в поддержку своих утверждений относительно Ил-76 - Буданов

Глава военной разведки Украины заявил, что россия не предоставила достаточных доказательств, подтверждающих ее утверждения относительно Ил-76.

Война •   •  16885 просмотра
россия не предоставила достаточных доказательств в поддержку своих утверждений относительно Ил-76 - Буданов

россияне вызывают на допросы работников ЗАЭС и угрожают членам их семей - ЦНС

Российские оккупанты вызывают и угрожают работникам Запорожской атомной электростанции, которые отказались сотрудничать.

Война •   •  17243 просмотра
россияне вызывают на допросы работников ЗАЭС и угрожают членам их семей - ЦНС

Армения официально присоединилась к Международному уголовному суду

В Армении с 1 февраля вступил в силу Римский статут МУС. Этот шаг дает возможность предотвращать военные преступления на своей земле, заявил представитель правительства.

Новости Мира •   •  13938 просмотра
Армения официально присоединилась к Международному уголовному суду

Украина ожидает получить первый платеж из 50 млрд евро дополнительной поддержки от ЕС уже в марте

Ожидается, что ЕС предоставит Украине первый платеж в размере 4,5 миллиардов евро из программы макрофинансовой поддержки на сумму 50 миллиардов евро в марте 2024 года.

Экономика •   •  18928 просмотра
Украина ожидает получить первый платеж из 50 млрд евро дополнительной поддержки от ЕС уже в марте