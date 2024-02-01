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Тип руйнувань, вартість відновлення: у КНДІСЕ розповіли про особливості встановлення збитків для підприємств, які постраждали через агресію рф

Тип руйнувань, вартість відновлення: у КНДІСЕ розповіли про особливості встановлення збитків для підприємств, які постраждали через агресію рф

Київ • УНН

 • 357307 перегляди

У КНДІСЕ розповіли про особливості встановлення збитків для підприємств, які постраждали через агресію рф

З початку повномасштабної російської агресії сотні українських підприємств вимушені були повністю або частково зупинити свою діяльність, деякі з них опинилися на тимчасово окупованій території. Як встановлюються збитки, завдані підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності внаслідок знищення та пошкодження їхнього майна у зв’язку із збройною агресією російської федерації, а також упущеної вигоди від неможливості чи перешкод у провадженні господарської діяльності, розповіли експерти-економісти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз в ексклюзивному коментарі УНН.

Деталі

За словами експертів, агресія російської федерації проти України станом на сьогодні вже призвела до неймовірно серйозних економічних збитків, які оцінюються десятками мільярдів доларів. Для того, щоб у майбутньому забезпечити належне відшкодування втрат, завданих ворогом, необхідно правильно фіксувати та документувати факти пошкоджень та знищення майна, а також проводити повну та обґрунтовану оцінку реальних збитків та упущеної вигоди.

"На даний час у КНДІСЕ проводяться комплексні експертизи, які допомагають встановити всі обставини справ. Спільна робота військових експертів, експертів-економістів та експертів у галузі інженерно-технічних і товарознавчих видів досліджень надає можливість отримання висновків щодо типу руйнувань, ідентифікації зброї, причинно-наслідкового зв'язку між подією та пошкодженням майна, вартості його відновлення тощо, і як результат, підвести підсумки у вигляді понесених підприємством збитків.

Власне економічні втрати підприємств – це напрям, який включає втрати підприємств усіх форм власності внаслідок знищення та пошкодження їх майна, а також упущену вигоду від неможливості чи перешкод у провадженні господарської діяльності", – розповідають у КНДІСЕ.

Відзначають, що, загалом, збитки можна розділити на дві основні категорії. По-перше, це майно, що було знищене внаслідок військових дій або постраждало під час окупації. І, по-друге, це майно, яке розташоване на тимчасово окупованих територіях.

"До прикладу, у Київській області підприємство стало жертвою ракетної атаки, що призвело часткового знищення його майна. Судова економічна експертиза визначає величину збитків. У межах комплексних досліджень може також визначатися вартість зруйнованих будівель, обладнання, запасів тощо. Важливо враховувати також втрати, пов'язані з припиненням діяльності підприємства на період відновлення. За оцінками експертів, сума збитків за відповідним випадком сягнула близько 9 млн доларів.

Своєю чергою, у Миколаївській області невелике підприємство пережило період окупації, але внаслідок цього зазнало суттєвих збитків. У цьому випадку визначаються збитки, пов'язані з неможливістю реалізовувати підприємницьку діяльність, розграбуванням матеріально-технічної бази тощо. Важливо врахувати, що після деокупації підприємство може зазнавати додаткових труднощів у відновленні своєї діяльності. Сума збитків сягнула майже 1 млн доларів.

Щодо другої категорії збитків, то маємо приклад з Донецької області, де один з флагманів хімічної промисловості знаходиться на території, яка стала об'єктом окупації. У межах судової економічної експертизи встановлено, що упущена вигода, яка виникла через неможливість здійснювати економічну діяльність через окупацію, і, як результат, втрату ринків збуту, порушення контрактів та інші фактори, сягнула близько 2,5 млрд доларів", – пояснюють особливості встановлення збитків експерти-економісти КНДІСЕ.

Фахівці додають, що у всіх цих прикладах судова економічна експертиза використовується для об'єктивного визначення збитків, які підприємство зазнало через воєнні події та їхні наслідки.

Подібних випадків багато, за всіма ними стоять цілком реальні історії людей, які постраждали внаслідок війни. Питання відшкодувань тривале, складне та потребує особливої уваги на кожному етапі, яких передбачається чимало.

"Водночас ми переконані, що створення міжнародних чи національних механізмів відшкодування – питання часу, ця робота активна нині. Тому важливо вже сьогодні готувати належну доказову базу та підґрунтя для притягнення ворога до відповідальності. Злочин агресії росії, заподіяні збитки державою-агресором не повинні залишатися безкарними", – підсумували експерти.

Лише одна компанія втратила понад 2 млрд грн: Рувін про збитки бізнесу через агресію рф06.10.23, 13:22 • 382258 переглядiв

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