Лише одна компанія втратила понад 2 млрд грн: Рувін про збитки бізнесу через агресію рф

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«Серед останніх кейсів маємо приклад великого підприємства Київської області, складські приміщення якого були повністю знищені росіянами. Лише для одного цього підприємства сума реальних збитків, встановлена судовими експертами, склала майже 2 млрд грн, а упущена вигода – понад 200 млн грн», - зазначив він.

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Загалом суми збитків, завданих через військовий напад росії, для житлового фонду, інфраструктури та промисловості, сфер освіти та охорони здоров'я нині, за словами експерта, вимірюються сотнями мільярдів доларів. При цьому, підкреслив Рувін, з часом фіксація збитків, визначення їх обсягу та грошового вираження може бути ускладнена, а докази бути втраченими. Тому для судових експертів важливо провести дослідження у всіх призначених справах, що пов'язані з нападом країни-загарбника, та надати правоохоронцям чіткі докази та максимально повну інформацію за результатами кожного конкретного дослідження.

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«Більшість судових експертиз щодо встановлення розміру збитків, спричинених російською агресією, є комплексними. Насамперед експерти-вибухотехніки встановлюють причину руйнувань об'єктів. У рамках будівельної та товарознавчої частини експертизи визначається сума реальних збитків для підприємства, тобто ринкова вартість фізично знищеного чи пошкодженого майна, споруд, обладнання, техніки тощо або вартість їх відновлення. Зрештою експерти-економісти визначають розмір упущеної вигоди. Йдеться про дохід, який підприємці могли б одержати за звичайних обставин та продовження ведення своєї діяльності – наприклад, недоотриманий прибуток від укладених контрактів, втрати продажів, майбутні прибутки тощо», - пояснив очільник КНДІСЕ.

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«Ворог свідомо атакує економіку нашої держави. Завдання для українських судових експертів полягає в підготовці надійної доказової бази для подальшої юридичної оцінки у вигляді вироків міжнародних судів, призначенні справедливого покарання винним особам та стягненні з країни-агресора компенсації на відновлення України», - резюмував Олександр Рувін.