Только одна компания потеряла более 2 млрд грн: Рувин об убытках бизнеса из-за агрессии рф
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. По результатам экспертизы последствий войны для одного из крупных предприятий Киевской области сумма реальных убытков составила почти 2 млрд грн, а упущенная выгода - более 200 млн грн. Об убытках украинского бизнеса из-за военной агрессии россии в своем Telegram-канале рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, пишет УНН.
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"Среди последних кейсов имеем пример крупного предприятия Киевской области, складские помещения которого были полностью уничтожены россиянами. Только для одного этого предприятия сумма реальных убытков, установленная судебными экспертами, составила почти 2 млрд грн, а упущенная выгода - более 200 млн грн", - отметил он.
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В целом суммы убытков, причиненных из-за военного нападения россии, для жилого фонда, инфраструктуры и промышленности, сфер образования и здравоохранения сейчас, по словам эксперта, измеряются сотнями миллиардов долларов. При этом, подчеркнул Рувин, со временем фиксация убытков, определение их объема и денежного выражения может быть затруднена, а доказательства быть утраченными. Поэтому для судебных экспертов важно провести исследования во всех назначенных делах, связанных с нападением страны-захватчика, и предоставить правоохранителям четкие доказательства и максимально полную информацию по результатам каждого конкретного исследования.
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"Большинство судебных экспертиз по установлению размера ущерба, вызванного российской агрессией, являются комплексными. Прежде всего эксперты-взрывотехники устанавливают причину разрушений объектов. В рамках строительной и товароведческой части экспертизы определяется сумма реальных убытков для предприятия, то есть рыночная стоимость физически уничтоженного или поврежденного имущества, сооружений, оборудования, техники и т.п. или стоимость их восстановления. В конце концов эксперты-экономисты определяют размер упущенной выгоды. Речь идет о доходе, который предприниматели могли бы получить при обычных обстоятельствах и продолжении ведения своей деятельности - например, недополученная прибыль от заключенных контрактов, потери продаж, будущие доходы и т.д.", - пояснил глава КНИИСЭ.
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"Враг сознательно атакует экономику нашего государства. Задача для украинских судебных экспертов заключается в подготовке надежной доказательной базы для дальнейшей юридической оценки в виде приговоров международных судов, назначении справедливого наказания виновным лицам и взыскании со страны-агрессора компенсации на восстановление Украины", - резюмировал Александр Рувин.