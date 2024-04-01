Российские оккупанты на Киевщине уничтожили или повредили более 18 тысяч объектов гражданской инфраструктуры

За период частичной оккупации Киевской области российские военные уничтожили или повредили более 18 тысяч объектов гражданской инфраструктуры. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил Генеральный прокурор Украины Андрей Костин, пишет УНН.

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По словам Андрея Костина, большее из этих объектов - это обычные жилые дома.

"Оккупантами уничтожено или повреждено более 18 тысяч объектов гражданской инфраструктуры из них более 17,5 тысяч жилых домов и сооружений, 215 учебных и воспитательных учреждений, 23 медицинских учреждения, шесть культурных сооружений, 9 религиозных сооружений, 169 сетей, обеспечивающих жизнедеятельность населения. Это газопроводы, водопроводы и электросети", - сообщил Костин.

Генпрокурор добавил, что преступления по сознательному уничтожению гражданских объектов расследуются как элементы массового геноцида против украинского народа.

Также отметил, что с начала полномасштабного российского вторжения по всей Украине уничтожено или повреждено более 154 тысяч объектов гражданской инфраструктуры.

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Директор Киевского научно-исследовательского института Александр Рувин ранее рассказал, что сумма нанесенного ущерба нанесенного оккупантами в Киевской области превышает 100 миллиардов гривен.

"Относительно суммы убытков, например, если говорить только о недвижимом имуществе и по очень предварительной оценке, по Буче - это более 15 млрд грн, а Ирпень - более 60 млрд. Общие просчеты по Киевской области свидетельствуют, что убытки по недвижимому имуществу превышают 100 млрд грн.

А мы с вами не посчитали подстанции, ТЭЦ, ГЭС и заводы, которые повреждены, склады... В Новых Петровцах разбомбили крупнейший в Киевской области хлебозавод - разбомбили его полностью. Приехали танки и просто его развалили", - рассказал Рувин.

По словам Рувина, специалисты Института выехали на территорию Киевской области 1 апреля 2022 года, то есть еще до официального объявления полной деоккупации региона. Они сразу начали работу по фиксации и оценке ущерба. В целом, при участии экспертов Института, было обследовано более двух сотен населенных пунктов, которые находились под оккупацией и подверглись разрушениям в результате военных действий.

"Мы приехали в Ирпень и Бучу, когда еще техника там стояла. И мы каждый дом обошли там, каждый дом проверили и описали, и потом многим владельцам готовые экспертизы дали, чтобы они могли обращаться в Международный уголовный суд. Таких обращений от людей, наверное, больше сотни было", - вспомнил директор КНИИСЭ.

Генпрокурор: военные преступления рф на Киевщине исследуем как возможные элементы геноцида