Генпрокурор: военные преступления рф на Киевщине исследуем как возможные элементы геноцида

Исследуем военные преступления на Киевщине как возможные элементы геноцида, который россия пытается совершить против украинского народа. Об этом заявил Генеральный прокурор Андрей Костин в эфире телемарафона, передает УНН.

"Мы исследуем эти преступления как возможные элементы геноцида, который россия пытается совершить против украинского народа. В частности, прокуроры осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по факту массовых убийств в Буче в феврале-марте 2022 года. Это производство насчитывает 268 уголовных правонарушений по убийствам более 350 гражданских лиц, которые потенциально могут быть отнесены к геноцидальным", - сказал Генпрокурор.

Он отметил, что задача прокуроров - проанализировать эти производства и ответить на вопрос - какие преступные деяния имеют все необходимые элементы, которые позволят квалифицировать эти отдельные преступления, как часть большой кампании по уничтожению украинской нации - геноцида. Полную картину этих преступлений мы увидим только после освобождения всех оккупированных территорий.

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По его словам, сейчас задокументировано более 20 тысяч военных преступлений, из которых 13 тысяч были совершены во время оккупации. В результате этих преступлений погибло 2406 человек, 1030 человек получили ранения.

За совершение этих преступлений сообщено о подозрении 193 лицам. Завершено расследование и направлены в суд обвинительные акты в отношении 130 человек. Уже есть приговоры 25 лицам.

Также сообщено о подозрении 146 лицам, причастным к совершению военных преступлений в Бучанском районе. Среди них 55 человек, которые непосредственно подозреваются в совершении преступлений в г. Буча. В суд направлены обвинительные акты в отношении 89 человек, 26 из которых - по преступлениям в г. Буча. Осуждены 22 человека, 10 из них - за преступления в г. Буча.

По словам Андрея Костина, массовость и спланированность преступлений на Киевщине свидетельствует о геноцидных намерениях страны-террориста.