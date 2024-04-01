Генпрокурор: военные преступления рф на Киевщине исследуем как возможные элементы геноцида

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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andrei-kostinАндрей Костин
kievКиев
Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
  •  40230 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
  •  58591 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
  •  90029 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
  •  126906 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
  •  104599 просмотра

В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  227483 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  192168 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  191353 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  413215 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  140267 просмотра

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21 марта 2024, 11:56  •  740632 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  684883 просмотра

Генпрокурор: военные преступления рф на Киевщине исследуем как возможные элементы геноцида

Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что Украина расследует военные преступления в Киевской области как возможные элементы геноцида, который россия пытается совершить против украинского народа.

Война •   •  7755 просмотра
Генпрокурор: военные преступления рф на Киевщине исследуем как возможные элементы геноцида

Таможенники изъяли аниме-фигурки на 700 тысяч гривен, которые хотели ввезти из Китая по почте

Таможенники изъяли 4270 незадекларированных фигурок аниме стоимостью почти 700 тысяч гривен, которые пытались ввезти из Китая по почте.

Общество •   •  8630 просмотра
Таможенники изъяли аниме-фигурки на 700 тысяч гривен, которые хотели ввезти из Китая по почте

Стремительный рост цен на кофе уже имеет влияние - FT

Экстремальные температуры и засухи в Юго-Восточной Азии привели к снижению урожайности кофейных зерен во Вьетнаме и Индонезии, втором и третьем крупнейших мировых производителях, в результате чего мировые фьючерсы на кофейные зерна взлетели почти до рекордных отметок.

Экономика •   •  10088 просмотра
Стремительный рост цен на кофе уже имеет влияние - FT

Adidas прекращает продажу футболок сборной ФРГ с номером 44, дизайн которого напоминает руны нацистов

Adidas и Немецкий футбольный союз прекратили продажу футболок с номером 44 из-за его сходства с рунами нацистской СС, в ответ на критику со стороны болельщиков.

спорт •   •  8480 просмотра
Adidas прекращает продажу футболок сборной ФРГ с номером 44, дизайн которого напоминает руны нацистов

В Виннице во время пожара в квартире спасли мать с ребенком во время пожара

Спасатели спасли мать с ребенком во время пожара в квартире на четвертом этаже многоэтажки в Виннице.

Общество •   •  8527 просмотра
В Виннице во время пожара в квартире спасли мать с ребенком во время пожара

Суд в рф отказался освободить крымского политзаключенного Сулейманова, который нуждается в немедленной операции на сердце

Российский суд отказывается освободить крымского политзаключенного Амета Сулейманова, который нуждается в срочной операции на сердце и которому отказывают в предоставлении адекватной медицинской помощи в нарушение Женевской конвенции.

Война •   •  10215 просмотра
Суд в рф отказался освободить крымского политзаключенного Сулейманова, который нуждается в немедленной операции на сердце

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

В Украине действуют строгие правила для компаний по экспорту и импорту вооружений, которые требуют получения разрешения Государственной службы экспортного контроля, разрешений, проверок со стороны органов безопасности и соответствия таким критериям, как соблюдение требований экспортного контроля, производственные мощности и государственные интересы.

Война •   •  40230 просмотра
Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

В Киеве на фоне сообщений о пыли из Сахары предупредили о загрязнении воздуха: выдали рекомендации

Высокий уровень загрязнения мелкой пылью наблюдается в Киеве, в связи с чем власти рекомендуют закрыть окна и избегать пребывания на открытом воздухе до улучшения качества воздуха.

Общество •   •  12718 просмотра
В Киеве на фоне сообщений о пыли из Сахары предупредили о загрязнении воздуха: выдали рекомендации

Котенко рассказал, как заполнить онлайн-анкету о пропавшем без вести лице - алгоритм действий

Бывший Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести объясняет, как заполнить онлайн-форму об исчезновении человека на официальном сайте Министерства внутренних дел Украины, который передает данные в Секретариат Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Общество •   •  12818 просмотра
Котенко рассказал, как заполнить онлайн-анкету о пропавшем без вести лице - алгоритм действий

Правительство запретило выселять внутренних переселенцев из временного жилья

Правительство запретило выселять внутренне перемещенных лиц из уязвимых категорий населения из временного жилья во время военного положения и в течение 6 месяцев после его завершения с целью предоставления дополнительных гарантий и усиления правовой и социальной защиты уязвимых категорий ВПЛ.

Общество •   •  12138 просмотра
Правительство запретило выселять внутренних переселенцев из временного жилья