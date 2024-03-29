Об украинцах, которые прошли ад войны: в Буче презентовали книгу "Истории сильных" от Фонда Столара

В Буче в Киевской области 28 марта состоялась презентация сборника "Истории сильных" - книги, написанной украинцами об украинцах, которые пережили ужасы оккупации, плена, пыток, бомбардировок и ракетных обстрелов. Книга создана при поддержке основателя благотворительного фонда Вадима Столара. В нее вошло 63 истории, передает УНН.

Книгу планируют презентовать в Европе для того, чтобы там не забывали, что происходит в Украине.

В начале мероприятия состоялся театральный перформанс, во время которого актеры рассказали несколько историй из книги. В частности, историю молодой женщины Анны Климы из Мариуполя, которая работала на "Азовстали" и жила неподалеку от этого завода. Вместе с 5-летним сыном они прошли через ужасные обстрелы, пожары, фильтрационные лагеря.

На презентации присутствовали авторы книги, которые поделились щемящими событиями, которые они пережили во время российской оккупации.

ИСТОРИЯ ЮЛИИ ГРИЦАК ИЗ ИРПЕНЯ В КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

Юлии Грицак с детьми и пожилыми родителями пришлось впопыхах бежать из родного дома в Ирпене, чтобы не попасть в оккупацию. От дома, в котором жила семья Юлии, после вражеского ракетного обстрела осталось только пепелище.

"Мама, я не хочу быть семнадцатым убитым ребенком", - сказал Юлии сын после чтения новостной ленты.

Юлия рассказала о том, как дважды ее семья пыталась уехать из Ирпеня.

"Шок, ступор, дикий животный страх. Первые дни мы не думали эвакуироваться, потому что мы не думали, что такой ужас может быть в центре Европы. Тогда не было рационального мышления. Но когда возле дома сбросили бомбу, мы с детьми, родителями приняли решение эвакуироваться. С первой попытки у нас не получилось, потому что автомобили расстреливали в упор. Эвакуировались со второй попытки. Я откровенно думала, что это конец. Я думаю, что я не одна в этом зале, кто в какой-то момент почувствовал отчаяние. Я думала, что никогда не вернусь в Ирпень, но мы вернулись", - рассказала Грицак.

ИСТОРИЯ ЛАРИСЫ ГОЛОВАНЬ ИЗ МАРИУПОЛЯ

Лариса до полномасштабной войны работала ведущим экономистом на известном металлургическом комбинате имени Ильича. Ее семья, потеряв жилье, выехала из оккупированного Мариуполя в Киев.

"Наша семья выехала 16 марта, как раз когда еще были ожесточенные бои. Мы были без света, без воды", - сказала Лариса.

У Ларисы двое детей.

"Одному еще не было и двух лет, а другому - восемь. Самолеты летали постоянно, и дети очень пугались. Они уже потом настолько привыкли к этому, что они уже знали, когда нужно бежать. Очень тяжело было выезжать..." - поделилась Лариса.

Волонтер Фонда Вадима Столара Наталья Приходько рассказала журналистам, что на книгу потратили почти два года, а концепция зародилась в апреле 2022 года.

"Мы понимали, что с нами делятся историями, и их нужно сохранять. Одна из наших волонтерок - Валерия - сказала: "Это важно фиксировать. Давайте собирать эти истории и оформлять в книгу". Тогда родилась идея назвать книгу "Истории сильных". Мы проработали очень много историй, но в книгу вошло 63, потому что они самые болезненные, они те, которые должен прочитать каждый за рубежом и понять, что происходит в Украине", - сказала Приходько.

По ее словам, книга напечатана небольшим тиражом, не для продажи.

Волонтер Фонда Вадима Столара Валерия Лебедева отметила, что цель этой книги - показать Украину в войне.

"Цель этой книги - показать Украину, Украину в войне. Ту, которую мы видим с вами каждый день. Эти истории, к сожалению, не войдут в учебники, но их должен услышать каждый из нас, и поэтому мы начали работу над книгой. Мы много общались, слышали и даже видели страшные, жуткие истории простых людей, сильных украинцев, несокрушимой нации", - сказала Лебедева.

Она отметила, что волонтеры фонда искренне благодарны основателю и меценату благотворительного фонда Вадиму Столару.

"Хочу поблагодарить волонтеров Фонда, которые с первых дней масштабного российского вторжения помогают людям.

Спасибо команде за идею и кропотливую подготовку этого важного издания. Спасибо героям книги, ее авторам - за доверие, открытость, искренность и силу духа. Уверен, что "Истории сильных" привлекут внимание и вызовут интерес и в Украине, и за рубежом", - сказал Вадим Столар.