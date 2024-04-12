Выдавал себя за монаха и освящал танки рф под Киевом: коллаборанта приговорили к 10 годам тюрьмы

Суд приговорил к 10 годам тюремного заключения коллаборанта, который называл себя "монахом", наладил связь с российскими военнослужащими, предоставлял им жилье и продукты, а также освящал танки рф во время боев за Киев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Детали

Как сообщается, во время оккупации поселка Андреевка в Бучанском районе он надел рясу монаха и пришел на позиции российских войск. Там он предложил рашистам свою помощь в войне против Украины. Сначала он "расквартировал" в собственном доме подразделение оккупационной группировки рф. А потом обеспечивал захватчиков продуктами питания. Также указывал оккупантам на дома, которые могут обокрасть враги.

Кроме того, коллаборационист освящал колонны российской бронетехники, которые двигались в направлении передовой. При этом на самом деле никакого отношения к религиозной среде фигурант не имел - говорится в сообщении СБУ.

Как отмечается, злоумышленник имел "привилегии" на свободное передвижение по территории общины и посещение штаба оккупантов. После освобождения района он остался в поселке и надеялся "отсидеться" в собственном доме.

Правоохранители задержали мужчину в апреле 2022 года.

Суд признал его виновным по чч. 4, 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Учитывая сотрудничество со следствием, ему назначили 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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