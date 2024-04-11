Воевал против Сил обороны под Роботиным: предателя из оккупированного Крыма приговорили к 15 годам

По решению суда 15 лет тюрьмы получил предатель из временно оккупированного Крыма, который стрелял в бойцов ВСУ под Работиным в Запорожской области, сообщили в СБУ в четверг, пишет УНН.

Детали

Предатель воевал против Сил обороны на юге Украины, входя в 810-ю отдельную бригаду морской пехоты Черноморского флота страны-агрессора, отметили в спецслужбе. "В рядах захватчиков он строил укрепрайоны рашистов и обстреливал позиции ВСУ на передовой в Запорожской области", - отметили в ведомстве.

Украинские защитники, как сообщается, захватили его в плен во время ожесточенных боев под Работиным в августе 2023 года.

Как установило следствие, осужденным является житель временно захваченного Симферополя. В ноябре 2022 года он добровольно "мобилизовался" в оккупационные группировки россии. Там ему выдали автоматическое оружие с боеприпасами и назначили на должность стрелка, рассказали в СБУ.

Впоследствии, как отмечается, его подразделение передислоцировали на левобережную часть Херсонской области, где он обустраивал фортификационные сооружения. "Затем предателя направили в Пологовский район в Запорожской области для сдерживания контрнаступления ВСУ", - указали в СБУ.

На основании собранных доказательств, как отмечается, суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Суд назначил злоумышленнику 15 лет тюрьмы.

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