"Готовила новые удары рф по Харьковщине": СБУ задержала российскую информаторшу
Киев • УНН
Служба безопасности Украины задержала вражескую информаторку, которая готовила новые российские удары на Харьковщине.
Служба безопасности Украины сообщила, что задержала вражескую информаторку, которая готовила новые удары рф по Харьковщине, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что киберспециалисты Службы безопасности предотвратили новые удары рф по линиям обороны и объектам Укрзализныци на Харьковщине. "Ключевыми целями рашистов были вновь построенные укрепрайоны и логистические пути ВСУ", - указали в СБУ.
"Для корректировки обстрелов оккупанты привлекли свою информаторку - местную жительницу, которая работала на российскую разведку. По указанию агрессора она должна была обнаружить и обозначить на гугл-картах геолокации минных полей, долговременных оборонительных точек, а также системы окопов и блиндажей. Кроме того, фигурантка пыталась следить за железнодорожными путями, которые используют военные эшелоны ВСУ, особенно с тяжелой бронетехникой и артиллерией", - отметили в СБУ.
Указано, что "по координатам вражеской соратницы захватчики планировали осуществить воздушные атаки с использованием крылатых ракет и управляемых авиабомб".
"В случае огневого поражения по потенциальным целям оккупанты надеялись ослабить оборону Харькова и разрушить железнодорожные пути переправки на фронт личного состава, оружия и боеприпасов для ВСУ", - сообщили в СБУ.
После российского авиаудара фигурантка, как отмечается, должна была "отчитаться" агрессору о точности "прилетов", а затем получить дальнейшие инструкции для "эвакуации" в РФ. Однако киберспециалисты Службы безопасности своевременно разоблачили агента, сорвали планы врага и заблокировали побег злоумышленницы в страну-агрессора.
По данным следствия, злоумышленница работала на оккупантов через "связного". Им оказался ее родной брат из Донецка - боевик оккупационной группировки рф на восточном фронте.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленнице грозит до 8 лет тюрьмы.
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