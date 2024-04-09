"Готовила новые удары рф по Харьковщине": СБУ задержала российскую информаторшу

Служба безопасности Украины сообщила, что задержала вражескую информаторку, которая готовила новые удары рф по Харьковщине, пишет УНН.

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Отмечается, что киберспециалисты Службы безопасности предотвратили новые удары рф по линиям обороны и объектам Укрзализныци на Харьковщине. "Ключевыми целями рашистов были вновь построенные укрепрайоны и логистические пути ВСУ", - указали в СБУ.

"Для корректировки обстрелов оккупанты привлекли свою информаторку - местную жительницу, которая работала на российскую разведку. По указанию агрессора она должна была обнаружить и обозначить на гугл-картах геолокации минных полей, долговременных оборонительных точек, а также системы окопов и блиндажей. Кроме того, фигурантка пыталась следить за железнодорожными путями, которые используют военные эшелоны ВСУ, особенно с тяжелой бронетехникой и артиллерией", - отметили в СБУ.

Указано, что "по координатам вражеской соратницы захватчики планировали осуществить воздушные атаки с использованием крылатых ракет и управляемых авиабомб".

"В случае огневого поражения по потенциальным целям оккупанты надеялись ослабить оборону Харькова и разрушить железнодорожные пути переправки на фронт личного состава, оружия и боеприпасов для ВСУ", - сообщили в СБУ.

После российского авиаудара фигурантка, как отмечается, должна была "отчитаться" агрессору о точности "прилетов", а затем получить дальнейшие инструкции для "эвакуации" в РФ. Однако киберспециалисты Службы безопасности своевременно разоблачили агента, сорвали планы врага и заблокировали побег злоумышленницы в страну-агрессора.

По данным следствия, злоумышленница работала на оккупантов через "связного". Им оказался ее родной брат из Донецка - боевик оккупационной группировки рф на восточном фронте.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнице грозит до 8 лет тюрьмы.

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