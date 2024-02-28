Чиновница харьковского университета передавала россиянам разведданные об обороне города - СБУ

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россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт
  •  128324 просмотра

россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

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Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
  •  155633 просмотра

Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

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рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
27.02.24  •  146980 просмотра

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

Эксклюзив
В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
26.02.24  •  166295 просмотра

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

Эксклюзив
Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
26.02.24  •  181179 просмотра

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

Эксклюзив
Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта
26.02.24  •  167747 просмотра

Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

Эксклюзив
На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт
26.02.24  •  162114 просмотра

На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

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ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка
26.02.24  •  152462 просмотра

ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка

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Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов
26.02.24  •  141632 просмотра

Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

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Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
25.02.24  •  151282 просмотра

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Чиновница харьковского университета передавала россиянам разведданные об обороне города - СБУ

Служба безопасности Украины задержала сотрудницу Харьковского университета, которая передавала россиянам разведывательную информацию об обороне города, в частности о расположении украинских средств противовоздушной обороны, фортификационных сооружений и перемещении войск.

Война •   •  11091 просмотра
Чиновница харьковского университета передавала россиянам разведданные об обороне города - СБУ

Кулеба о соглашении по безопасности с США: "Сначала деньги, потом подписание"

Украина сможет подписать соглашение по безопасности с США только после того, как Конгресс одобрит дальнейшую помощь Украине.

Политика •   •  10793 просмотра
Кулеба о соглашении по безопасности с США: "Сначала деньги, потом подписание"

Спецпредставитель Китая посетит Украину, РФ и страны ЕС с целью второго раунда "челночной" дипломатии

В марте специальный посол Китая Ли Хуэй посетит Украину, Россию и несколько стран ЕС для проведения второго раунда "челночной дипломатии", чтобы обсудить вопросы урегулирования войны в Украине.

Война •   •  12284 просмотра
Спецпредставитель Китая посетит Украину, РФ и страны ЕС с целью второго раунда "челночной" дипломатии

Большая колонна российской техники прибыла в минск - партизаны

Большая колонна из около 60 российских военных машин, включая боевые машины пехоты БМП-2 и бронетранспортеры МТ-ЛБ, прибыла в минск, беларусь.

Война •   •  11232 просмотра
Большая колонна российской техники прибыла в минск - партизаны

Началась встреча Зеленского с премьером Албании с премьером Албании

Зеленский встречается с премьер-министром Албании Рамой в Тиране.

Политика •   •  11820 просмотра
Началась встреча Зеленского с премьером Албании с премьером Албании

Кулеба встретился с главой МИД Албании: обсудили укрепление двусторонних связей и поддержку Украины

Министр иностранных дел Албании приветствовал своего украинского коллегу, чтобы обсудить укрепление двусторонних связей и поддержку Албанией мирных усилий Украины и ее европейских стремлений.

Политика •   •  10696 просмотра
Кулеба встретился с главой МИД Албании: обсудили укрепление двусторонних связей и поддержку Украины

Федоров объявил о планах дальнейшей цифровизации суда: часть сервисов будет в онлайне и в "Дія"

Вице-премьер-министр Михаил Федоров объявил о планах дальнейшей цифровизации судебной системы Украины путем обновления концепции электронного суда и добавления электронных исполнительных документов в приложение "Дія".

Политика •   •  10265 просмотра
Федоров объявил о планах дальнейшей цифровизации суда: часть сервисов будет в онлайне и в "Дія"

россияне ночью ударили ракетами по Покровску: разрушены университет и школа

Ночью россияне нанесли ракетный удар по Покровску, разрушив университет, школу, 10 многоквартирных домов, 4 частных дома, почтовое отделение, 2 административных здания и дом культуры.

Война •   •  11490 просмотра
россияне ночью ударили ракетами по Покровску: разрушены университет и школа

Дроны не могут полноценно заменить А-50, поэтому рф готовит следующий - Гуменюк

Россия готовит новый самолет дальнего радиолокационного обнаружения на замену сбитому А-50У, поскольку беспилотники не могут полноценно занять его место в разведывательной деятельности, сообщил руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины.

Война •   •  20101 просмотра
Дроны не могут полноценно заменить А-50, поэтому рф готовит следующий - Гуменюк

Замечаний не было: представители Украины и США провели еще две совместные инспекции оружия, предоставленного американцами

Представители Украины и США провели еще две совместные инспекции вооружения, предоставленного американцами, с целью обеспечения его надлежащего хранения, учета и использования.

Война •   •  17380 просмотра
Замечаний не было: представители Украины и США провели еще две совместные инспекции оружия, предоставленного американцами