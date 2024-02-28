Чиновница харьковского университета передавала россиянам разведданные об обороне города - СБУ
Служба безопасности Украины задержала сотрудницу Харьковского университета, которая передавала россиянам разведывательную информацию об обороне города, в частности о расположении украинских средств противовоздушной обороны, фортификационных сооружений и перемещении войск.
Кулеба о соглашении по безопасности с США: "Сначала деньги, потом подписание"
Украина сможет подписать соглашение по безопасности с США только после того, как Конгресс одобрит дальнейшую помощь Украине.
Спецпредставитель Китая посетит Украину, РФ и страны ЕС с целью второго раунда "челночной" дипломатии
В марте специальный посол Китая Ли Хуэй посетит Украину, Россию и несколько стран ЕС для проведения второго раунда "челночной дипломатии", чтобы обсудить вопросы урегулирования войны в Украине.
Большая колонна российской техники прибыла в минск - партизаны
Большая колонна из около 60 российских военных машин, включая боевые машины пехоты БМП-2 и бронетранспортеры МТ-ЛБ, прибыла в минск, беларусь.
Началась встреча Зеленского с премьером Албании с премьером Албании
Зеленский встречается с премьер-министром Албании Рамой в Тиране.
Кулеба встретился с главой МИД Албании: обсудили укрепление двусторонних связей и поддержку Украины
Министр иностранных дел Албании приветствовал своего украинского коллегу, чтобы обсудить укрепление двусторонних связей и поддержку Албанией мирных усилий Украины и ее европейских стремлений.
Федоров объявил о планах дальнейшей цифровизации суда: часть сервисов будет в онлайне и в "Дія"
Вице-премьер-министр Михаил Федоров объявил о планах дальнейшей цифровизации судебной системы Украины путем обновления концепции электронного суда и добавления электронных исполнительных документов в приложение "Дія".
россияне ночью ударили ракетами по Покровску: разрушены университет и школа
Ночью россияне нанесли ракетный удар по Покровску, разрушив университет, школу, 10 многоквартирных домов, 4 частных дома, почтовое отделение, 2 административных здания и дом культуры.
Дроны не могут полноценно заменить А-50, поэтому рф готовит следующий - Гуменюк
Россия готовит новый самолет дальнего радиолокационного обнаружения на замену сбитому А-50У, поскольку беспилотники не могут полноценно занять его место в разведывательной деятельности, сообщил руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины.
Замечаний не было: представители Украины и США провели еще две совместные инспекции оружия, предоставленного американцами
Представители Украины и США провели еще две совместные инспекции вооружения, предоставленного американцами, с целью обеспечения его надлежащего хранения, учета и использования.