Чиновница харьковского университета передавала россиянам разведданные об обороне города - СБУ

Служба безопасности задержала чиновницу харьковского университета, которая помогала россиянам искать слабые места в обороне города. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

По данным следствия, задержанной оказалась инженер одного из технических вузов региона, которая помогала оккупантам получить разведданные об обороне Харькова, - говорится в сообщении.

Детали

Злоумышленница ночью проводила доразведку прифронтовой местности Балаклейского района, где пыталась обнаружить и сфотографировать возможные локации ВСУ.

В зоне особого внимания агрессора были места базирования ПВО, фортификационных сооружений, блокпостов и бронетехники украинских войск. Также врага интересовали маршруты движения украинского вооружения в направлении Купянска.

Для сбора разведданных российский агент на собственном авто объезжала прифронтовую территорию области и скрыто фотографировала локации Сил обороны. полученные сведения она мессенджером передавала "связному" российских спецслужб. Им оказался россиянин, боевик оккупационных группировок Южного военного округа страны-агрессора, который воюет под Купянском.

Кроме того, злоумышленница "сливала" информацию администратору российского Телеграмм-канала, который был создан в декабре 2022 года для сбора разведданных о подразделениях ВСУ.

Информация была нужна захватчикам для планирования и подготовки боевых и диверсионно-разведывательных операций на территории региона.

Во внимание" спецслужб рф она попала как идеологическая сторонница рашизма, которая в разговорах со знакомыми восхваляла кремль и оправдывала ракетные удары по Украине, - отмечают в СБУ.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ).

Решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигурантки по фактам государственной измены и оправдания вооруженной агрессии рф. Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение.

Напомним

Служба безопасности Украины задержала информаторку, которая собирала для своего сына-боевика "днр", разведывательную информацию о местах дислокации украинских войск и техники.