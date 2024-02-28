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Посадовиця харківського університету передавала росіянам розвіддані про оборону міста - СБУ

Київ • УНН

 • 27362 перегляди

Служба безпеки України затримала співробітницю Харківського університету, яка передавала росіянам розвідувальну інформацію про оборону міста, зокрема про розташування українських засобів протиповітряної оборони, фортифікаційних споруд та переміщення військ.

Посадовиця харківського університету передавала росіянам розвіддані про оборону міста - СБУ

Служба безпеки затримала посадовицю харківського університету, яка допомагала росіянам шукати слабкі місця в обороні міста. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

За даними слідства, затриманою виявилась інженерка одного з технічних вишів регіону, яка допомагала окупантам одержати розвіддані про оборону Харкова,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зловмисниця вночі проводила дорозвідку прифронтової місцевості Балаклійського району, де намагалася виявити і сфотографувати можливі локації ЗСУ.

У зоні особливої уваги агресора були місця базування ППО, фортифікаційних споруд, блокпостів та бронетехніки українських військ. Також ворога цікавили маршрути руху українського озброєння у напрямку Куп’янська.

Для збору розвідданих російська агентка на власному авто об’їжджала прифронтову територію області та приховано фотографувала локації Сил оборони.Отримані відомості вона месенджером передавала "зв’язковому" російських спецслужб. Ним виявився росіянин, бойовик окупаційних угруповань Південного військового округу країни-агресора, який воює під Куп’янськом.

Крім того, зловмисниця "зливала" інформацію адміністратору російського Телеграм-каналу, який був створений у грудні 2022 року для збору розвідданих про підрозділи ЗСУ.

Інформація була потрібна загарбникам для планування та підготовки бойових та диверсійно-розвідувальних операцій на території регіону.

До уваги" спецслужб рф вона потрапила як ідеологічна прихильниця рашизму, яка у розмовах зі знайомими вихваляла кремль та виправдовувала ракетні удари по Україні,

- зазначають у СБУ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантки за фактами державної зради та виправдовування збройної агресії рф.Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо

Служба безпеки України затримала інформаторку, яка збирала для свого сина-бойовика "днр", розвідувальну інформацію про місця дислокації українських військ та техніки.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаКримінал та НП
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