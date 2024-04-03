На Киевщине мужчина отрезал арендодателю голову и язык
Киев • УНН
В Софиевской Борщаговке 44-летний мужчина в результате конфликта, нанес более 16 ударов ножом по голове и шее арендодателя.
В Софиевской Борщаговке 44-летний мужчина в результате конфликта, нанес более 16 ударов ножом по голове и шее арендодателя. Об этом сообщила Полиция Киевской области, пишет УНН.
Детали
В полицию поступило сообщение от соседа потерпевшего, который услышал шум рядом с домом и увидел мужчину, который был весь облит кровью.
Полиция установила, что между владельцем дома в Софиевской Борщаговке и его арендатором, 44-летним мужчиной, возникла ссора. В результате этой ссоры последний нанес более 16 ударов ножом по голове и шее пенсионеру, который сдавал помещение в аренду. После этого фигурант отделил голову от тела потерпевшего и отрезал ему язык, используя кухонный нож.
По факту совершения умышленного убийства следователи сообщили фигуранту о подозрении (ч. 1 ст. 115 УКУ).
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