На Киевщине мужчина отрезал арендодателю голову и язык

В Софиевской Борщаговке 44-летний мужчина в результате конфликта, нанес более 16 ударов ножом по голове и шее арендодателя. Об этом сообщила Полиция Киевской области, пишет УНН.

Детали

В полицию поступило сообщение от соседа потерпевшего, который услышал шум рядом с домом и увидел мужчину, который был весь облит кровью.

Полиция установила, что между владельцем дома в Софиевской Борщаговке и его арендатором, 44-летним мужчиной, возникла ссора. В результате этой ссоры последний нанес более 16 ударов ножом по голове и шее пенсионеру, который сдавал помещение в аренду. После этого фигурант отделил голову от тела потерпевшего и отрезал ему язык, используя кухонный нож.

По факту совершения умышленного убийства следователи сообщили фигуранту о подозрении (ч. 1 ст. 115 УКУ).

Напомним

64-летний мужчина зарезал свою 47-летнюю собутыльницу в Буче, а затем пытался сжечь ее тело в заброшенном сарае, чтобы скрыть следы преступления.