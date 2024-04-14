Клименко встретился с Главами МВД стран Балтии: говорили о защите гражданской и критической инфраструктуры

Сегодня на рабочей встрече министра внутренних дел Украины Игоря Клименко с министрами внутренних дел Эстонии, Литвы и Латвии были рассмотрены вопросы безопасности, связанные с ростом атак на гражданскую и критическую инфраструктуру Украины, минирование, безопасность на границе, защита образовательной среды, миграция и контроль за оборотом оружия. Об этом сообщили в МВД, пишет УНН.

Детали

Во время встречи, используя VR-очки, партнеры осмотрели последствия вторжения России в Украину, в частности разрушенные города как: Бахмут, Изюм и Буча.

Прежде всего мы здесь, чтобы подать вам четкий сигнал - мы будем рядом до вашей Победы. Это не абы какая возможность увидеть собственными глазами все, что происходит в вашей стране, в частности преступления армии рф в ваших некогда мирных городах и селах. Знайте, мы поддерживаем вас и стоим рядом, ведь вы боретесь за наши общие ценности. - отметила министр внутренних дел Литовской Республики Агне Билотайте.

Министр внутренних дел Литвы выразила готовность выделить 400 тысяч евро на приобретение металлодетекторов для учебных заведений и предложила поддержку в реабилитации украинских воинов.

На встрече Игорь Клименко ознакомил партнеров с разрушениями, нанесенными российской армией, включая повреждения зданий Национальной полиции Украины. Он также предложил руководителям МВД Балтийских стран присоединиться к пилотным проектам восстановления полицейских отделений в пгт. Макаров и г. Кривой Рог.

Мы будем прилагать все усилия, чтобы предоставлять вам всю необходимую помощь до окончательного поражения России. Также Эстония присоединяется к сотрудничеству с Украиной в сфере разминирования, тренингов и будет помогать в восстановлении отделений полиции. - заявил Министр внутренних дел Эстонской Республики Лаури Ляенеметс.

Он подчеркнул, что такие встречи способствуют более глубокому пониманию актуальных потребностей Украины и позволяют вместе с партнерами достигать соглашений и совместных решений по необходимой поддержке.

Латвия присоединяется к восстановлению Украины, в частности Черниговской области. Мы осознаем, что ваши граждане должны возвращаться в отстроенную страну и в соответствующие жилищные условия, поэтому мы будем оказывать вам необходимую поддержку и помощь. - заявил Министр внутренних дел Латвийской Республики Рихардс Козловкис.

Напомним

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предупредил, что если Россия нападет на страны Балтии, НАТО победит, но их города будут разрушены, как Бахмут и Авдеевка в Украине.