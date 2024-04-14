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Клименко встретился с Главами МВД стран Балтии: говорили о защите гражданской и критической инфраструктуры
На встрече с министрами стран Балтии министр внутренних дел Украины обсудил вопросы безопасности, такие как нападения на инфраструктуру, минирование, миграция, торговля оружием и защита школ, а партнеры рассмотрели разрушения, вызванные российским вторжением, используя виртуальную реальность, и пообещали поддержку в виде средств, оборудования, тренингов и усилий по реконструкции до победы Украины.
На Сумщине из-за атаки российского бпла погиб водитель грузовика - ГСЧС
В результате атаки российского беспилотника в приграничном населенном пункте Сумского района загорелся гражданский грузовой автомобиль, и, несмотря на то, что спасатели быстро потушили пожар, водитель грузовика погиб.
Донецкая область: россияне сбросили авиабомбу на Очеретное, есть погибшие и раненые
Российские оккупанты убили одного человека и ранили еще двух, сбросив авиабомбу на село Очеретное Донецкой области.
Заявление МИД Ирана: нападение на Израиль является "самообороной" после удара по Дамаску
Иран утверждает, что его нападение на Израиль было актом "самообороны" в ответ на удар Израиля по иранскому посольству в Дамаске, ссылаясь на право на самооборону, предусмотренное Уставом ООН.
Министры транспорта G7 подписали декларацию о поддержке Украины в восстановлении и развитии инфраструктуры
Страны G7 подтвердили свою поддержку Украине в восстановлении и развитии транспортной инфраструктуры, включая интеграцию украинской железнодорожной сети с европейской системой путей, создание новых трансграничных сообщений и обеспечение устойчивых и надежных глобальных цепей поставок. ,Утвердив свои намерения в Декларации
МВД: все протоколы реагирования были обновлены, включая требования к бронежилетам, которые должны носить спасатели ГСЧС
Из-за ошибок, допущенных в первые месяцы полномасштабного вторжения и потери спасателей, Министерство внутренних дел полностью пересмотрело все протоколы реагирования, включая требования к бронежилетам, которые должны носить спасатели ГСЧС.
Запорожье: россияне обстреляли из артиллерии Гуляйполе, есть раненый
В результате вражеского артиллерийского обстрела прифронтового города Гуляйполе Запорожской области 73-летний мужчина получил ранения и был госпитализирован.
МИД рф прокомментировало атаку Ирана на Израиль: призвало всех "к сдержанности"
Министерство иностранных дел россии выразило обеспокоенность массированной атакой Ирана на Израиль с применением около 300 беспилотников и ракет, призвав все стороны проявлять сдержанность и решать вопрос политико-дипломатическими средствами.
Зеленский об атаке на Израиль: сотрудничество режимов Ирана и рф в распространении террора должно получить объединенный ответ мира
Зеленский осудил массированную атаку Ирана на Израиль с использованием беспилотников и ракет, подчеркнув сотрудничество между иранским и российским режимами в распространении террора, которое должно получить объединенный ответ мира.
Украина и Словакия подписали Меморандум об углублении сотрудничества в атомной отрасли
Украина и Словакия подписали Меморандум об углублении сотрудничества в ядерной отрасли, включая обмен опытом эксплуатации ядерных объектов, диверсификацию топлива и разработку малых модульных реакторов.