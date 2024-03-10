Країни Балтії переможуть, якщо Росія нападе. Але міста виглядатимуть як Авдіївка, - Кулеба
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба попередив, що якщо Росія нападе на країни Балтії, НАТО переможе, але їхні міста будуть зруйновані, як Бахмут і Авдіївка в Україні.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що країни Балтії переможуть у разі гіпотетичної війни з Росією, проте їхні міста виглядатимуть так, як українські Бахмут та Авдіївка. Про це він заявив у інтерв'ю литовському інформаційному агентству ELTA, слова цитує Delfi, передає УНН.
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За його словами, якщо російський диктатор Володимир Путін наважиться атакувати балтійські країни, НАТО переможе.
Але подивіться на Бахмут, подивіться на Авдіївку – так виглядатимуть країни Балтії після напружених бойових дій. Ось так виглядатимуть ваші міста
Єдиний спосіб уникнути цього – підтримувати Україну, зазначив глава української дипломатії.
Литва, наприклад, це розуміє, і підтримує нас. Інші думають, що це омине їх
Кулеба закликав союзників України до рішучих рішень для припинення війни08.03.24, 23:42 • 34904 перегляди