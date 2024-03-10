Страны Балтии победят, если Россия нападет. Но города будут выглядеть как Авдеевка, - Кулеба

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  136626 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  137653 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  138555 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  173382 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
8 марта 2024, 07:29  •  93456 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
7 марта 2024, 15:26  •  109088 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
7 марта 2024, 11:59  •  110823 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
7 марта 2024, 10:52  •  108467 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
7 марта 2024, 08:44  •  109549 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
6 марта 2024, 11:52  •  130821 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

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8 марта 2024, 15:00  •  152353 просмотра
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7 марта 2024, 10:12  •  192287 просмотра

Страны Балтии победят, если Россия нападет. Но города будут выглядеть как Авдеевка, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предупредил, что если Россия нападет на страны Балтии, НАТО победит, но их города будут разрушены, как Бахмут и Авдеевка в Украине.

Война •   •  11975 просмотра
Страны Балтии победят, если Россия нападет. Но города будут выглядеть как Авдеевка, - Кулеба

На Харьковщине в результате обстрела погиб 73-летний мужчина

В селе Волоховка Чугуевского района Харьковской области в результате вражеского обстрела погиб 73-летний мужчина.

Война •   •  11366 просмотра
На Харьковщине в результате обстрела погиб 73-летний мужчина

В Курске загорелась нефтебаза после атаки дрона

Атака украинского беспилотника вызвала пожар на нефтебазе в российском городе Курск.

Война •   •  12725 просмотра
В Курске загорелась нефтебаза после атаки дрона

Враг нанес ракетный удар по предприятию на Днепропетровщине, есть пострадавший

В результате ракетного обстрела врагом предприятия в Новомосковском районе Днепропетровской области был ранен 58-летний мужчина, а ночью российские оккупанты также атаковали регион с помощью беспилотников и трижды обстреляли Никопольский район, повредив объекты инфраструктуры.

Война •   •  13107 просмотра
Враг нанес ракетный удар по предприятию на Днепропетровщине, есть пострадавший

За сутки армия РФ обстреляла 10 населенных пунктов Херсонщины

Российские военные обстреляли 10 населенных пунктов в Херсонской области, повредив здания, школу, медицинское учреждение и автомобили, ранив 3 человек.

Война •   •  14161 просмотра
За сутки армия РФ обстреляла 10 населенных пунктов Херсонщины

За сутки произошло 73 боевых столкновения на передовой - Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 73 боевых столкновения, во время которых противник нанес 5 ракетных и 95 авиационных ударов, а также совершил 136 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов из реактивных систем залпового огня.

Война •   •  14963 просмотра
За сутки произошло 73 боевых столкновения на передовой - Генштаб

В Винницкой области обломки "шахеда" повредили объект инфраструктуры

В Винницкой области осколками от противовоздушной обороны был поврежден объект инфраструктуры и вызван пожар, но пожар удалось ликвидировать без жертв.

Война •   •  16090 просмотра
В Винницкой области обломки "шахеда" повредили объект инфраструктуры

Ночью "шахед" попал в промышленный объект в Одесской области

Российский беспилотник нанес удар по промышленному объекту в Одесском районе, повредив здание, а украинские силы сбили 11 иранских беспилотников Shahed во время длительной атаки, длившейся более 4,5 часов.

Война •   •  17840 просмотра
Ночью "шахед" попал в промышленный объект в Одесской области

Еще плюс 900 оккупантов и 19 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 424 060 человек личного состава и 6731 танк.

Война •   •  16814 просмотра
Еще плюс 900 оккупантов и 19 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Украинские военные ночью уничтожили 35 "шахедов" - Воздушные силы

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 35 из 39 беспилотников "Шахид-камикадзе", запущенных российскими войсками из оккупированного Крыма и России во время ночной атаки 10 марта.

Война •   •  17811 просмотра
Украинские военные ночью уничтожили 35 "шахедов" - Воздушные силы