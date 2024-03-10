Страны Балтии победят, если Россия нападет. Но города будут выглядеть как Авдеевка, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что страны Балтии победят в случае гипотетической войны с Россией, однако их города будут выглядеть так, как украинские Бахмут и Авдеевка. Об этом он заявил в интервью литовскому информационному агентству ELTA, слова цитирует Delfi, передает УНН.

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По его словам, если российский диктатор Владимир Путин решится атаковать балтийские страны, НАТО победит.

Но посмотрите на Бахмут, посмотрите на Авдеевку - так будут выглядеть страны Балтии после напряженных боевых действий. Вот так будут выглядеть ваши города сказал Кулеба.

Единственный способ избежать этого - поддерживать Украину, отметил глава украинской дипломатии.

Литва, например, это понимает, и поддерживает нас. Другие думают, что это обойдет их стороной добавил министр.

Кулеба призвал союзников Украины к решительным решениям для прекращения войны