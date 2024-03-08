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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кулеба призвал союзников Украины к решительным решениям для прекращения войны

Кулеба призвал союзников Украины к решительным решениям для прекращения войны

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 21:42  •  6277 просмотра

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал союзников оказать необходимую поддержку Украине для победы в войне с Россией и предотвратить ее потенциальное распространение на территории НАТО, предостерегая от повторения прошлых ошибок, которые привели к трагическим последствиям.

Европа не имеет права допустить повторения ошибок своего трагического прошлого, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН. 

Детали 

Те, кто не верит, что война может выйти за пределы Украины и перейти на территорию, которая сейчас является территорией НАТО, пожалуйста, проснитесь. Почитайте учебники истории, послушайте, что сейчас говорит Путин и найдите десять отличий с тем, что произошло в прошлом. Можно ли было избежать оккупации стран Балтии в ХХ веке? Можно. Если бы были приняты сильные решения. Почему и как долго мы будем искать слабые решения в 2024 году? Слабые решения - больше войны. Сильные решения - завершение войны. Все очень просто

сказал Кулеба

Министр выразил благодарность Франции, лично Президенту Эммануэлю Макрону, французскому коллеге, коллегам из государств Балтии и другим союзникам Украины за их бесценную помощь и поддержку. 

Он призвал союзников ежедневно принимать решения, необходимые для общей победы.

Когда Украина имеет все необходимое, мы сбиваем российские самолеты, мы освобождаем наши территории, мы топим российские корабли, мы побеждаем. Вопрос не в "непобедимости России".  Вопрос лишь в наличии всего необходимого, что нужно Украине, украинским солдатам. Призываю все страны, всех партнеров, всех друзей, от имени каждого украинского солдата, который сегодня воюет, наконец решить ваши разногласия и принять решения, которые позволят нам остановить войну в Украине и избежать ситуации, когда вам придется принимать решения совсем другого масштаба, чтобы спасти свои собственные села, города и территории

подытожил Дмитрий Кулеба.

Нужна поддержка без ограничений: Кулеба заявил, что стратегия помощи Украине по капле больше не работает8 марта 2024, 20:05 • 15506 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
natoNATO
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
frantsiyaФранция
yevropaЕвропа
ukrainaУкраина
dmytro-kulebaДмитрий Кулеба
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