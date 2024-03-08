Кулеба призвал союзников Украины к решительным решениям для прекращения войны

Европа не имеет права допустить повторения ошибок своего трагического прошлого, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

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Те, кто не верит, что война может выйти за пределы Украины и перейти на территорию, которая сейчас является территорией НАТО, пожалуйста, проснитесь. Почитайте учебники истории, послушайте, что сейчас говорит Путин и найдите десять отличий с тем, что произошло в прошлом. Можно ли было избежать оккупации стран Балтии в ХХ веке? Можно. Если бы были приняты сильные решения. Почему и как долго мы будем искать слабые решения в 2024 году? Слабые решения - больше войны. Сильные решения - завершение войны. Все очень просто сказал Кулеба

Министр выразил благодарность Франции, лично Президенту Эммануэлю Макрону, французскому коллеге, коллегам из государств Балтии и другим союзникам Украины за их бесценную помощь и поддержку.

Он призвал союзников ежедневно принимать решения, необходимые для общей победы.

Когда Украина имеет все необходимое, мы сбиваем российские самолеты, мы освобождаем наши территории, мы топим российские корабли, мы побеждаем. Вопрос не в "непобедимости России". Вопрос лишь в наличии всего необходимого, что нужно Украине, украинским солдатам. Призываю все страны, всех партнеров, всех друзей, от имени каждого украинского солдата, который сегодня воюет, наконец решить ваши разногласия и принять решения, которые позволят нам остановить войну в Украине и избежать ситуации, когда вам придется принимать решения совсем другого масштаба, чтобы спасти свои собственные села, города и территории подытожил Дмитрий Кулеба.

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