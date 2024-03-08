Кулеба закликав союзників України до рішучих рішень для припинення війни
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав союзників надати необхідну підтримку Україні для перемоги у війні з Росією і запобігти її потенційному поширенню на території НАТО, застерігаючи від повторення минулих помилок, які призвели до трагічних наслідків.
Європа не має права допустити повторення помилок свого трагічного минулого, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.
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Ті, хто не вірить, що війна може вийти за межі України і перейти на територію, яка зараз є територією НАТО, будь ласка, прокиньтеся. Почитайте підручники історії, послухайте, що зараз говорить Путін і знайдіть десять відмінностей із тим, що відбулося у минулому. Чи можна було уникнути окупації країн Балтії в ХХ столітті? Можна. Якби були ухвалені сильні рішення. Чому і як довго ми будемо шукати слабкі рішення у 2024 році? Слабкі рішення - більше війни. Сильні рішення - завершення війни. Все дуже просто
Міністр висловив вдячність Франції, особисто Президентові Еммануелю Макрону, французькому колезі, колегам з держав Балтії та іншим союзникам України за їхню безцінну допомогу та підтримку.
Він закликав союзників щодня ухвалювати рішення, необхідні для спільної перемоги.
Коли Україна має все необхідне, ми збиваємо російські літаки, ми звільняємо наші території, ми топимо російські кораблі, ми перемагаємо. Питання не в "непереможності Росії". Питання лише в наявності всього необхідного, що потрібно Україні, українським солдатам. Закликаю всі країни, всіх партнерів, всіх друзів, від імені кожного українського солдата, який сьогодні воює, нарешті вирішити ваші розбіжності та ухвалити рішення, які дозволять нам зупинити війну в Україні та уникнути ситуації, коли вам доведеться ухвалювати рішення зовсім іншого масштабу, щоб врятувати свої власні села, міста і території
Потрібна підтримка без обмежень: Кулеба заявив, що стратегія допомоги Україні по краплині більше не працює08.03.24, 22:05 • 50215 переглядiв