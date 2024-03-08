Кулеба закликав союзників України до рішучих рішень для припинення війни

Європа не має права допустити повторення помилок свого трагічного минулого, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.

Деталі

Ті, хто не вірить, що війна може вийти за межі України і перейти на територію, яка зараз є територією НАТО, будь ласка, прокиньтеся. Почитайте підручники історії, послухайте, що зараз говорить Путін і знайдіть десять відмінностей із тим, що відбулося у минулому. Чи можна було уникнути окупації країн Балтії в ХХ столітті? Можна. Якби були ухвалені сильні рішення. Чому і як довго ми будемо шукати слабкі рішення у 2024 році? Слабкі рішення - більше війни. Сильні рішення - завершення війни. Все дуже просто