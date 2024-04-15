На Киевщине утром сообщали о "минировании" сразу трех учебных заведений: что известно

В Киевской области - очередная волна псевдозаминирования учебных заведений. Сегодня утром правоохранители получили сообщение о "заминировании" сразу трех учебных заведений в Буче. Об этом в понедельник сообщили в полиции Киевщины, передает УНН.

Детали

Как сообщается, 15 апреля, около 8:10, в полицию Киевщины поступило сообщение об опасности для 3 учебных заведений города Буча. Правоохранители провели эвакуацию учащихся и персонала из всех зданий.

Совместно с взрывотехнической и кинологической службами, полицейские проверили здания и прилегающие территории, а также обеспечили соблюдение порядка. К счастью, подозрительных лиц и опасных предметов обнаружено не было - говорится в сообщении полиции.

Напомним

28 марта в здании Ровенской облгосадминистрации спецслужбы искали взрывчатку. Как сообщил председатель Ровенской ОВА Александр Коваль, взрывоопасных предметов не обнаружили.