На Киевщине утром сообщали о "минировании" сразу трех учебных заведений: что известно

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
  •  25578 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  197543 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  192926 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  193745 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  189002 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  128885 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  138719 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  162856 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  140161 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134736 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

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Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

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Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

9 апреля 2024, 13:31  •  362994 просмотра

На Киевщине утром сообщали о "минировании" сразу трех учебных заведений: что известно

Утром поступило сообщение о "заминировании" трех учебных заведений в Буче Киевской области. Правоохранители провели эвакуацию учащихся и персонала из всех зданий. Взрывчатку не нашли.

Киев •   •  1626 просмотра
На Киевщине утром сообщали о "минировании" сразу трех учебных заведений: что известно

ГБР завершило досудебное расследование в отношении бывшего одесского военкома Борисова

Бывшего руководителя Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова подозревают в незаконном обогащении на общую сумму более 140 млн грн. Мужчина вместе с семьей имеет несколько автомобилей, элитную недвижимость за рубежом, при этом не имея для этого достаточного количества законно полученных активов и доходов.

Криминал и ЧП •   •  2131 просмотра
ГБР завершило досудебное расследование в отношении бывшего одесского военкома Борисова

Кулеба не видит причинно-следственной связи между атаками на российские НПЗ и ситуацией в энергетике в мире

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не видит причинно-следственной связи между атаками на нефтеперерабатывающие заводы в поссии и проблемами на мировом энергетическом рынке и призывает передать Украине необходимые системы противовоздушной обороны для защиты своей энергетической инфраструктуры.

Война •   •  3793 просмотра
Кулеба не видит причинно-следственной связи между атаками на российские НПЗ и ситуацией в энергетике в мире

Оккупанты за сутки атаковали 155 объектов инфраструктуры в 10 областях Украины

За минувшие сутки российские оккупанты атаковали 104 населенных пункта и 155 объектов инфраструктуры в 10 областях Украины, что привело к жертвам среди мирного населения.

Общество •   •  3503 просмотра
Оккупанты за сутки атаковали 155 объектов инфраструктуры в 10 областях Украины

В Украине непогода оставила без света 36 населенных пунктов, в Харьковской области действуют графики - энергетики

Из-за непогоды были обесточены 36 населенных пунктов в Житомирской и Хмельницкой областях, есть отключения и ограничения в нескольких областях, включая Харьковскую, где почасовые отключения коснулись около 240 000 потребителей.

Общество •   •  4455 просмотра
В Украине непогода оставила без света 36 населенных пунктов, в Харьковской области действуют графики - энергетики

Кулеба призвал партнеров к неординарным смелым шагам по поддержке Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международных партнеров срочно предоставить Украине дополнительные комплексы Patriot, современные системы противовоздушной обороны, оружие и боеприпасы для победы над Россией и восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения стабильности и безопасности в Черноморском регионе.

Война •   •  5642 просмотра
Кулеба призвал партнеров к неординарным смелым шагам по поддержке Украины

"россияне стремятся убить как можно больше наших людей": 4 человека погибли из-за обстрела Северска в Донецкой области - глава ОВА

Четверо мужчин в возрасте от 36 до 86 лет погибли в результате артиллерийского обстрела Северска Донецкой области минувшей ночью.

Война •   •  4543 просмотра
"россияне стремятся убить как можно больше наших людей": 4 человека погибли из-за обстрела Северска в Донецкой области - глава ОВА

Враг усилил интенсивность атак, особенно оккупанты пытаются давить на Донетчине - Клименко

Враг активизировал атаки, особенно в Донецкой области, но Силы обороны, в частности Национальная гвардия, эффективно сдерживают вторжение. Гвардейцы за последнюю неделю уничтожили 300 единиц военной техники, 10 складов с боеприпасами и 99 блиндажей с оккупантами внутри.

Война •   •  5319 просмотра
Враг усилил интенсивность атак, особенно оккупанты пытаются давить на Донетчине - Клименко

россия и Китай торгуют медью под видом лома, чтобы избежать налогов и санкций - Reuters

российская медная компания и китайские фирмы торгуют новыми медными рулонами, замаскированными под металлолом, чтобы избежать налогов и обойти западные санкции, наложенные на рф за вторжение в Украину.

Новости Мира •   •  4598 просмотра
россия и Китай торгуют медью под видом лома, чтобы избежать налогов и санкций - Reuters

На Черниговщине за неделю 61 вражеский обстрел, погибли двое гражданских, один ранен - ОВА

Российские войска 61 раз обстреляли 24 населенных пункта в Черниговской области, вызвав 335 взрывов, убив 2 гражданских, ранив 1 и повредив частные дома и транспортные средства.

Война •   •  5406 просмотра
На Черниговщине за неделю 61 вражеский обстрел, погибли двое гражданских, один ранен - ОВА