Расстрелял гражданского ради развлечения во время оккупации Бучи: 22-летнему захватчику из Бурятии сообщили о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении 22-летнему российскому военнослужащему из Бурятии, который во время оккупации Бучи расстрелял мужчину ради развлечения, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.

Детали

По данным полиции, в марте 2022 года российские войска оккупировали территорию города Буча и начали допросы и обыски у местных жителей, которые оказывали помощь Вооруженным силам Украины. Чтобы избежать репрессий, гражданские жители были вынуждены скрываться в подвалах.

Во время очередного рейда по городу один из оккупантов пришел в такой тайник на цокольном этаже жилого дома по улице Яблунской. Ворвавшись туда, он начал угрожать безоружным мирным жителям автоматами и приказал одному из них - 46-летнему местному жителю - собрать все мобильные телефоны присутствующих и вынести их на улицу для проверки.

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В момент, когда мужчина выполнил указание, российский военный расстрелял его из огнестрельного оружия. После этого оккупант бросил в подвал с людьми гранату, в результате чего тело погибшего было изуродовано, другие чудом не пострадали.

Добавим

Следователи Нацполиции идентифицировали личность преступника: им оказался 22-летний российский военнослужащий из Бурятии, наводчик четвертой десантно-штурмовой роты БТГр №2 из состава 234-го десантно-штурмового полка воинской части №74268 76-й десантно-штурмовой дивизии.