Оккупанты расстреляли 9 украинских военных на Бахмутском направлении - DeepState

Оккупанты в очередной раз расстреляли украинских военных. Как сообщает Telegram-канал DeepState, на этот раз сразу девять, передает УНН.

Детали

По предварительной информации, это случилось вчера 24 февраля. Расстрелянными, вероятно, являются бойцы 92 ОМБр или кто-то из приданных им подразделений.

"Вчера была надежда, что ребята с этой позиции выжили и в плену, но кадры, которые сегодня были опубликованы, демонстрируют казнь бойцов Сил Обороны", - говорится в сообщении.

Как сообщают другие Telegram-каналы, казнь украинских военных вероятно состоялась на Бахмутском направлении.

Расстрел оккупантами украинских военнопленных вблизи Роботино: начато уголовное производство

Дополнение

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в ООН и Международный комитет Красного Креста для выяснения всех обстоятельств расстрела российскими оккупантами украинских военнопленных на позиции "Зенит" в Авдеевке.