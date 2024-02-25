Оккупанты расстреляли 9 украинских военных на Бахмутском направлении - DeepState
Киев • УНН
На Бахмутском направлении оккупанты расстреляли девятерых украинских военных, свидетельствуют кадры, опубликованные Telegram-каналом DeepState.
Оккупанты в очередной раз расстреляли украинских военных. Как сообщает Telegram-канал DeepState, на этот раз сразу девять, передает УНН.
Детали
По предварительной информации, это случилось вчера 24 февраля. Расстрелянными, вероятно, являются бойцы 92 ОМБр или кто-то из приданных им подразделений.
"Вчера была надежда, что ребята с этой позиции выжили и в плену, но кадры, которые сегодня были опубликованы, демонстрируют казнь бойцов Сил Обороны", - говорится в сообщении.
Как сообщают другие Telegram-каналы, казнь украинских военных вероятно состоялась на Бахмутском направлении.
Расстрел оккупантами украинских военнопленных вблизи Роботино: начато уголовное производство20 февраля 2024, 14:55 • 22061 просмотр
Дополнение
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в ООН и Международный комитет Красного Креста для выяснения всех обстоятельств расстрела российскими оккупантами украинских военнопленных на позиции "Зенит" в Авдеевке.
Оккупанты расстреляли 9 украинских военных на Бахмутском направлении - DeepState
На Бахмутском направлении оккупанты расстреляли девятерых украинских военных, свидетельствуют кадры, опубликованные Telegram-каналом DeepState.
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