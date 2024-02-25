Окупанти розстріляли 9 українських військових на Бахмутському напрямку - DeepState
Київ • УНН
На Бахмутському напрямку окупанти розстріляли дев'ятьох українських військових, свідчать кадри, опубліковані Telegram-каналом DeepState.
Окупанти вчергове розстріляли українських військових. Як повдіомляє Telegram-канал DeepState, цього разу одразу дев'ятьох, передає УНН.
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За попередньою інформацією, це трапилося вчора 24 лютого. Розстріляними, ймовірно, є бійці 92 ОМБр або хтось з приданих їм підрозділів.
"Вчора була надія, що хлопці з цієї позиції вижили та в полоні, але кадри, які сьогодні були опубліковані, демонструють страту бійців Сил Оборони", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляють інші Telegram-канали, страта українських військових ймовріно відбулась на Бахмутському напрямку.
Розстріл окупантами українських військовополонених поблизу Роботиного: розпочато кримінальне провадження 20.02.24, 16:55 • 23767 переглядiв
Доповнення
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста задля з'ясування всіх обставин розстрілу російськими окупантами українських військовополонених на позиції "Зеніт" в Авдіївці.