Непогода на Киевщине: аварии в сетях и поврежденные кровли домов в 5 районах

Из-за шквального ветра и грозы на Киевщине повреждены крыши жилых домов и аварии в сетях. Последствия непогоды показал глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает УНН.

На Киевщине в результате непогоды в 5 районах области зафиксирован ряд случаев разрушения кровель в зданиях и падения деревьев. В частности, в Бучанском, Белоцерковском, Вышгородском, Обуховском и Бориспольском районах. - сообщил Кравченко.

Детали

По данным Кравченко, по состоянию на 20:00, сообщений о пострадавших из-за ухудшения погодных условий не поступало.

Впрочем зафиксировано почти 30 обращений о повреждениях. Речь идет о разрушении крыш в частных домах и социальных учреждениях, гаражах и одном из предприятий.

Из-за падения деревьев и заборов есть повреждения линий электропередач, автомобилей и автодорог.

По информации энергетиков непогода вызвала аварии в сетях. Отключены 42 линии 10 кВ. От стихии пострадали Белоцерковский, Бориспольский, Бучанский, Фастовский и Обуховский районы. Последствия непогоды оперативно устраняют.

Все оперативные службы работают в усиленном режиме. Людям оказывается вся необходимая помощь.

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Дополнительно

В ГСЧС предупредили, что завтра 3 апреля, в Киеве и Киевской области днем порывы ветра могут составлять 15-20 м/с. А это І уровень опасности.

Шквальный ветер наведается и в западные и северные регионы. А также в Винницкую и Черкасскую области. Там ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

Первый уровень опасности будет и на высокогорье Карпат - ветер до 25 м/с.

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