Пылевая буря накрыла Киев и область: апокалиптические кадры

Киевскую область и столицу накрыла пылевая буря с мощными порывами ветра, передает УНН.

Пользователи делятся в сети кадрами непогоды.

Как сообщили в КГГА, днем в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, І уровень опасности.

Жителей призывают держаться от рекламных щитов и деревьев подальше.

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В Киеве зафиксирован высокий уровень загрязненности воздуха мелкодисперсной пылью

До нормализации качества воздуха рекомендуется воздержаться от прогулок и проветривания помещений:

- избегайте физических нагрузок на открытом воздухе;

- пить много воды;

- если есть очиститель воздуха, включить его на максимум.

Пылевой бури из-за пустынной пыли в воздухе не будет - Укргидрометцентр