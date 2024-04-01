Пыль из Сахары достигла Украины: людям советуют закрывать окна

Пыль из Сахары достигла Украины и сегодня распространится на большинство регионов, на фоне потенциальных рисков для здоровья уязвимых групп населения советуют закрывать окна. Такое предупреждение обнародовали в понедельник в Укргидрометцентре, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, волна тепла из западного Средиземноморья, которая принесла к нам аномально высокие температуры воздуха в последние дни, захватила еще пыль из Сахары (это хорошо видно на спутниковом снимке с платформы EUMETSAT).

Пыль из Сахары пришла в Украину. Жители западного региона могли наблюдать это еще вчера, а сегодня она распространится на большинство областей Украины. Небо будет тусклым - сообщили в Укргидрометцентре в Facebook.

Советуют закрывать окна, ведь пыль может быть вредной для людей с респираторными заболеваниями, пожилых людей и детей.

На Молдову надвигается облако пыли из Сахары, зацепит и Украину