На Молдову надвигается облако пыли из Сахары, зацепит и Украину

На Молдову и Украину надвигается облако пыли из пустыни Сахары. Об этом изданию NewsMaker сообщила глава отдела метеорологических прогнозов молдавской Государственной гидрометеорологической службы, передаёт УНН.

Воздушная масса движется с юго-запада Румынии. В связи с тем, что мы географически находимся рядом с Румынией, ожидается, что облако пройдет над территорией нашей страны, в том числе над Украиной, в сторону Черного моря. – сообщила Столяр.

Детали

Метеоролог предупредила, что люди, чувствительные к загрязнению воздуха, например, страдающие астмой, могут ощутить это сильнее остальных. Это может проявляться кашлем и чиханием.

По словам Надежды Столяр, воздушная масса с частицами пыли из Сахары достигнет Молдову сегодня вечером и будет ощутима до завтрашнего вечера.

Отложения пыли будут заметны на автомобилях и т. д. только если выпадут осадки, например, дождь.(…) Сегодня и завтра ожидается усиление ветра. Обычно при усилении ветра воздушные массы рассеиваются, и пылевое облако может быть не таким заметным. — сказала молдавская метеоролог.

Метеорологи Румынии тоже сообщили о пыльной буре. Они опубликовали фото карт, на которых показано, как будут продвигаться воздушные массы с пылью из Сахары.

С 12:00 27 марта до 22:00 28 марта циркуляция воздуха останется преимущественно юго-западной и будет способствовать проникновению воздушной массы с частицами пыли из Сахары над Румынией Причем более высокая концентрация будет зафиксирована в юго-западных, южных и восточных регионах. — заявили румынские метеорологи.

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В Украинском гидрометеорологическом центре по буре из пыли не сообщали. Однако предупредили об опасных метеорологических явлениях в Украине, а именно о порывах ветра в большинстве западных областей до 15-20 м/с. Уровень опасности желтый.