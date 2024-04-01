Пылевой бури из-за пустынной пыли в воздухе не будет - Укргидрометцентр

Укргидрометцентр разъяснил, что недавняя запыленность воздуха пустынной пылью в Украине не квалифицируется как пылевая буря, и призвал людей не паниковать, пишет УНН.

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"Запыленность воздуха пустынной пылью - это не пылевая буря. Для пылевой бури скорость ветра должна быть выше 12 м/с, а длиться это должно 3 часа и более. Синоптики Украинского гидрометцентра не ожидают усиления скорости ветра, а значит и бури на этот раз не будет", - отметили в Укргидрометцентре в Facebook.

"Пожалуйста, не путайте легкое ухудшение видимости из-за пыли с опасным стихийным явлением. Не представляйте лишнего и не паникуйте", - призвали в ведомстве.

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