Грозы, град вечером и сильный ветер завтра: украинцев предупредили об ухудшении погоды

В Украине еще сегодня, 2 апреля, в ряде областей ожидаются грозы и местами град. А 3 апреля прогнозируется ветреная погода, местами с сильными порывами ветра, предупредили во вторник в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

По данным ГСЧС, в ближайшие 2 часа с удержанием до конца суток 2 апреля в Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской областях грозы, в отдельных районах град (І уровень опасности, желтый).

При этом, как сообщается, по данным синоптиков в среду, 3 апреля:

▪️ В Киеве и Киевской области днем порывы ветра могут составлять 15-20 м/с (І уровень опасности).

▪️ В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

▪️ На высокогорье Карпат - 25 м/с (І уровень опасности).

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