Теплая погода начала апреля установила в Киеве три новых рекорда

1 апреля в Киеве были зафиксированы очередные три температурных рекорда, свидетельствуют данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, минимальная температура воздуха в столице 1 апреля этого года оказалась самой теплой для этого дня, ведь температура не опустилась ниже 10,4°С. Предыдущее рекордное значение 2017 года превышено на 0,4°С.

Также максимальная температура воздуха достигла 24,6°С, что на 4,3°С выше предыдущего рекордного показателя 2016 года.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и, как отмечается, достигла 17,3°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 2021 года на 3,2°С, а климатическую норму - на 10,4°С.

"По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует концу мая", - сообщили в обсерватории.

Дополнение

2 апреля, по прогнозу, в Украине днем в западных областях умеренные, в большинстве северных областей небольшие кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме востока, порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Температура 20-25°, в Крыму до 28°, на Закарпатье, Прикарпатье и побережье морей 13-18°.

В Киевской области во второй половине дня небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с. Температура 20-25°, в Киеве 22-24°.

Тепло, как в конце мая: в Киеве новые температурные рекорды