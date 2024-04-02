Теплая погода начала апреля установила в Киеве три новых рекорда

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
  •  415 просмотра

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
  •  112130 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
  •  111638 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
  •  115407 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
  •  159828 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
  •  106481 просмотра

В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  228795 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  192804 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  191577 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  434280 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

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Задержали чиновника СБУ Артема Шило по делу о махинациях на закупках "Укрзализныци"

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Курс валют на 2 апреля: доллар и евро подорожали

Курс валют на 2 апреля: доллар и евро подорожали

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Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
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Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  434280 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  406814 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
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21 марта 2024, 11:56  •  760290 просмотра

Теплая погода начала апреля установила в Киеве три новых рекорда

1 апреля в Киеве были зафиксированы новые температурные рекорды: минимальная, максимальная и среднесуточная температура воздуха превысила предыдущие рекорды, достигнув уровней, характерных для конца мая.

Киев •   •  8507 просмотра
Теплая погода начала апреля установила в Киеве три новых рекорда

Задержали чиновника СБУ Артема Шило по делу о махинациях на закупках "Укрзализныци"

Организованная группа во главе с бывшим советником Офиса Президента и сотрудником СБУ Артемом Шило присвоила почти 95 миллионов гривен путем завышения цен на закупку трансформаторов во время военного положения.

политика •   •  12332 просмотра
Задержали чиновника СБУ Артема Шило по делу о махинациях на закупках "Укрзализныци"

Донетчина: оккупанты ударили ракетой "С-300" по Дружковке и нанесли авиаудар по Торецку

Российские войска обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области, повредив 25 гражданских объектов, среди которых жилые дома, административное здание, дом культуры, учебное заведение, линии электропередач.

Общество •   •  14842 просмотра
Донетчина: оккупанты ударили ракетой "С-300" по Дружковке и нанесли авиаудар по Торецку

Курс валют на 2 апреля: доллар и евро подорожали

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 38,0749 UAH/USD, девальвировав ее на 8 копеек.

Экономика •   •  12113 просмотра
Курс валют на 2 апреля: доллар и евро подорожали

Шпионила за боевыми самолетами ВСУ вблизи Кривого Рога: задержана российская агентка

Служба безопасности Украины задержала российскую агентку, которая шпионила за украинскими военными самолетами и объектами противовоздушной обороны вблизи Кривого Рога с целью получения разведданных для потенциальных ракетных ударов со стороны россии.

Война •   •  13200 просмотра
Шпионила за боевыми самолетами ВСУ вблизи Кривого Рога: задержана российская агентка

САП заявила о разоблачении организованной группы во главе с экс-советником Офиса Президента: чего касается дело

САП и НАБУ разоблачили организованную группу во главе с бывшим советником Офиса Президента, которая присвоила 94,8 млн грн при закупке трансформаторов в условиях военного положения.

Экономика •   •  13975 просмотра
САП заявила о разоблачении организованной группы во главе с экс-советником Офиса Президента: чего касается дело

Польские протестующие возобновили блокирование пункта пропуска "Угринов-Долгобичув"

Польские протестующие возобновили блокирование движения для грузовиков на пункте пропуска "Угринов-Долгобичув" на польско-украинской границе, что потенциально затрудняет движение в обоих направлениях.

Общество •   •  16706 просмотра
Польские протестующие возобновили блокирование пункта пропуска "Угринов-Долгобичув"

В Севастополе ночью раздавались взрывы: часть города была без света

Ночью в оккупированном Севастополе произошли два взрыва, повлекшие обесточивание части города.

Общество •   •  18134 просмотра
В Севастополе ночью раздавались взрывы: часть города была без света

В Днепре сделали первую трансплантацию почки 15-летней девочке

В Днепре провели первую трансплантацию почки 15-летней девочке от ее матери после 7-часовой операции с участием 30 врачей.

Общество •   •  16780 просмотра
В Днепре сделали первую трансплантацию почки 15-летней девочке

Блинкен сегодня в Париже: проведет переговоры с Макроном по поддержке Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен находится в Париже, где проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном о поддержке Украины в войне, которую против Украины развязала Россия.

Война •   •  20306 просмотра
Блинкен сегодня в Париже: проведет переговоры с Макроном по поддержке Украины