Тепло, как в конце мая: в Киеве новые температурные рекорды

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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kievКиев
Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  211922 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  184436 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  186406 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  382215 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  139793 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  136196 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  154617 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143431 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145533 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153555 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  382215 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  357948 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  712762 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  658027 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  666377 просмотра

Тепло, как в конце мая: в Киеве новые температурные рекорды

31 марта Киев установил два новых температурных рекорда: максимальная температура воздуха достигла 25,3°C, побив предыдущий рекорд на 2,9°C, а среднесуточная температура воздуха 16,9°C превысила предыдущий рекорд на 1,6°C.

Общество •   •  3415 просмотра
Тепло, как в конце мая: в Киеве новые температурные рекорды

Гуменюк: россияне меньше стали атаковать "Калибрами" по комплексным причинам, в том числе и логистическим

россияне стали меньше использовать ракеты "Калибр" из-за логистических проблем, в том числе трудностей с обслуживанием пусковых установок и их перезарядкой в бухтах Севастополя.

Война •   •  5201 просмотра
Гуменюк: россияне меньше стали атаковать "Калибрами" по комплексным причинам, в том числе и логистическим

Опендатабот: более 8 млн микрокредитов взяли украинцы в прошлом году

В 2023 году украинцы оформили 8 244 856 договоров микрокредитования на общую сумму 40,62 млрд грн, что свидетельствует о стабильном росте как объемов, так и количества микрокредитов, несмотря на продолжающийся конфликт.

Общество •   •  4925 просмотра
Опендатабот: более 8 млн микрокредитов взяли украинцы в прошлом году

Отсрочка от мобилизации за 300 долларов: работнику столичного ТЦК сообщено о подозрении

Ведущий специалист мобилизационного отдела в Киеве за свои услуги предлагал 300 долларов взятки за отсрочку от призыва на военную службу.

Криминал и ЧП •   •  4830 просмотра
Отсрочка от мобилизации за 300 долларов: работнику столичного ТЦК сообщено о подозрении

После "выборов путина" в москве активно готовятся к противостоянию с Европой - ГУР

После "избрания" путина москва активно готовится к конфронтации с Европой, НАТО и США, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Война •   •  6000 просмотра
После "выборов путина" в москве активно готовятся к противостоянию с Европой - ГУР

Армия рф ночью ударила ракетой по Дружковке в Донецкой области, за сутки из-за обстрелов пострадал ребенок

Российская армия ночью нанесла ракетный удар по Дружковке Донецкой области, повреждены учреждения культуры и миры.

Общество •   •  8103 просмотра
Армия рф ночью ударила ракетой по Дружковке в Донецкой области, за сутки из-за обстрелов пострадал ребенок

Обзор и результаты 22 тура УПЛ: "Динамо" уверенно побеждает "Ворсклу", впрочем "Шахтер" укрепляет лидерство в таблице

"Динамо" уверенно разгромило "Ворсклу" со счетом 5:1, а "Шахтер" укрепил свое лидерство в таблице УПЛ благодаря победе над "Оболонью" со счетом 3:0.

спорт •   •  6157 просмотра
Обзор и результаты 22 тура УПЛ: "Динамо" уверенно побеждает "Ворсклу", впрочем "Шахтер" укрепляет лидерство в таблице

За неделю россияне обстреляли Черниговщину почти 80 раз, повреждены линии электропередач

За прошедшую неделю россияне 79 раз обстреляли 28 населенных пунктов Черниговской области, повредив линии электропередач.

Общество •   •  11287 просмотра
За неделю россияне обстреляли Черниговщину почти 80 раз, повреждены линии электропередач

Украина получила 118 млн долл. от Японии на здравоохранение и восстановление

Украина получила $118 млн грантов от Японии в рамках проектов Всемирного банка HEAL и HOPE на поддержку государственного бюджета, системы здравоохранения и ремонт жилья.

Экономика •   •  9898 просмотра
Украина получила 118 млн долл. от Японии на здравоохранение и восстановление

Евровидение-2024: Украину подвинули из топ-3 в рейтинге букмекеров

Согласно обновленным прогнозам букмекеров, Украина опустилась на 4-е место с 10% шансами на победу в Евровидении-2024, тогда как Хорватия, Швейцария и Италия занимают первые три места.

Культура •   •  9235 просмотра
Евровидение-2024: Украину подвинули из топ-3 в рейтинге букмекеров