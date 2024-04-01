Тепло, как в конце мая: в Киеве новые температурные рекорды

В Киеве в последний день марта этого года были зафиксированы два температурных рекорда, сообщили в понедельник в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, пишет УНН.

Детали

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, 31 марта в столице были зафиксированы два температурных рекорда.

Максимальная температура воздуха достигла 25,3°С, что на 2,9°С выше предыдущего рекордного показателя для этого дня 1968 года.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и достигла 16,9°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1968 года на 1,6°С.

"По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует 23 мая", - сообщили в обсерватории.

Сухая и теплая погода с южным ветром: синоптики дали прогноз на сегодня