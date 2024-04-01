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Тепло, как в конце мая: в Киеве новые температурные рекорды
31 марта Киев установил два новых температурных рекорда: максимальная температура воздуха достигла 25,3°C, побив предыдущий рекорд на 2,9°C, а среднесуточная температура воздуха 16,9°C превысила предыдущий рекорд на 1,6°C.
Гуменюк: россияне меньше стали атаковать "Калибрами" по комплексным причинам, в том числе и логистическим
россияне стали меньше использовать ракеты "Калибр" из-за логистических проблем, в том числе трудностей с обслуживанием пусковых установок и их перезарядкой в бухтах Севастополя.
Опендатабот: более 8 млн микрокредитов взяли украинцы в прошлом году
В 2023 году украинцы оформили 8 244 856 договоров микрокредитования на общую сумму 40,62 млрд грн, что свидетельствует о стабильном росте как объемов, так и количества микрокредитов, несмотря на продолжающийся конфликт.
Отсрочка от мобилизации за 300 долларов: работнику столичного ТЦК сообщено о подозрении
Ведущий специалист мобилизационного отдела в Киеве за свои услуги предлагал 300 долларов взятки за отсрочку от призыва на военную службу.
После "выборов путина" в москве активно готовятся к противостоянию с Европой - ГУР
После "избрания" путина москва активно готовится к конфронтации с Европой, НАТО и США, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
Армия рф ночью ударила ракетой по Дружковке в Донецкой области, за сутки из-за обстрелов пострадал ребенок
Российская армия ночью нанесла ракетный удар по Дружковке Донецкой области, повреждены учреждения культуры и миры.
Обзор и результаты 22 тура УПЛ: "Динамо" уверенно побеждает "Ворсклу", впрочем "Шахтер" укрепляет лидерство в таблице
"Динамо" уверенно разгромило "Ворсклу" со счетом 5:1, а "Шахтер" укрепил свое лидерство в таблице УПЛ благодаря победе над "Оболонью" со счетом 3:0.
За неделю россияне обстреляли Черниговщину почти 80 раз, повреждены линии электропередач
За прошедшую неделю россияне 79 раз обстреляли 28 населенных пунктов Черниговской области, повредив линии электропередач.
Украина получила 118 млн долл. от Японии на здравоохранение и восстановление
Украина получила $118 млн грантов от Японии в рамках проектов Всемирного банка HEAL и HOPE на поддержку государственного бюджета, системы здравоохранения и ремонт жилья.
Евровидение-2024: Украину подвинули из топ-3 в рейтинге букмекеров
Согласно обновленным прогнозам букмекеров, Украина опустилась на 4-е место с 10% шансами на победу в Евровидении-2024, тогда как Хорватия, Швейцария и Италия занимают первые три места.