Сухая и теплая погода с южным ветром: синоптики дали прогноз на сегодня

В Украине сегодня ожидается сухая и теплая погода - кое-где температура воздуха будет достигать 24° тепла, однако местами будет ветрено, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, по Украине сегодня без осадков.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в Карпатах, днем и в западных областях местами порывы 17-22 м/с.

Температура ночью 5-10° тепла, в западных областях 9-14°; днем 19-24°, на высокогорье Карпат и побережье морей 14-19°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 5-10° тепла, днем 19-24°.

Дополнение

По данным Укргидрометцентра, средняя месячная температура воздуха в апреле этого года предполагается на уровне 8-13°, в Карпатах - 6-7° тепла, что близко к норме, только в большинстве западных, Винницкой и Одесской областях на 1-1,5° выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается 30-52 мм, в Карпатах 60-89 мм, что в пределах нормы.