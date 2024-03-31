Для более 11 тыс внутренне перемещенных лиц Буча стала вторым домом - городской голова Бучи

В каких бы уголках страны или мира не были жители Бучи после 2022 года, они возвращаются. Вместе с тем, город стал вторым домом для более 11 000 внутренне перемещенных лиц, приехавших с востока, с юга.

Об этом сообщил в эфире телемарафона мэр Бучи Анатолий Федорук, передает УНН.

Во вторую годовщину освобождения Киевской области от российских захватчиков, городской голова Бучи Анатолий Федорук сообщил, насколько ощущается возвращение людей в город, рассказал о "шрамах", оставшихся в городе, а также прокомментировал восстановление Бучи.

Горожане, в каких бы уголках страны или мира не были, они вернулись. Для многих, - это более 11 000 человек, которые вынуждены были стать внутренне перемещенными, - Буча стала вторым домом. - отметил Федорук.

Также городской голова рассказал, что в Буче прошли торжества памяти жертв погибших во время российской оккупации.

По словам мэра города, сейчас Буча активно восстанавливается, вместе с тем есть места, есть памятные знаки оккупации, возле которых чествуют жертв.

"509 жертв российской оккупации", отметил Федорук, - "С признаками пыток, пулевых попаданий в голову, в затылок - это преступления. Мы требуем суда."

Также Федорук пояснил, что за два года после деоккупации, благодаря вооруженным силам Украины, удалось восстановить "все, что можно было восстановить" и то "что, подлежало восстановлению".

Конечно есть дома, многоквартирные дома, социальные объекты, которые в стадии строительства, потому что их пришлось восстанавливать с нуля. - добавил Федорук.

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