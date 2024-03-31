Два года деоккупации Киевской области: президент Зеленский в Буче почтил память украинцев, убитых российскими захватчиками

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с представителями правительства и Офиса президента и представителями иностранных государств в Буче почтил память украинцев, которых убили российские оккупанты во время оккупации Бучанской общины. Об этом передает пресс-служба главы украинского государства, сообщает УНН.

Во вторую годовщину освобождения Киевщины от российских оккупантов Президент Украины Владимир Зеленский почтил память украинцев, которых убили захватчики во время оккупации Бучанской громады - говорится в сообщении

Вместе с Владимиром Зеленским к участию в чествовании присоединились: руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, Премьер-министр Денис Шмыгаль, Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, послы иностранных государств и главы иностранных представительств и представительств международных организаций, аккредитованных в Украине.

Зеленский установил лампадку к Стене памяти возле церкви Святого Апостола Андрея Первозванного и Всех Святых в Буче. Стена памяти состоит из нескольких стел, каждая из которых содержит таблички с выгравированными именами погибших. На сегодня мемориал содержит 509 имен гражданских граждан, которых удалось идентифицировать, но некоторые таблички пока безымянные.

На его территории Храма Всех Святых Земли Украинской расположена братская могила, из которой после освобождения Киевщины эксгумировали 116 тел жителей города. Впоследствии они были перенесены на кладбище.

Напомним,

Российская армия вошла в Бучу 27 февраля 2022 года, совершив за 33 дня оккупации более 9 тысяч военных преступлений. Российские захватчики убили более 1400 гражданских жителей, в том числе 37 детей.

Вооруженные Силы Украины освободили город 31 марта. После освобождения Киевской области были обнародованы заявления мировых лидеров о геноцидном характере военных преступлений российской армии в Украине.

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