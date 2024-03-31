Зеленский поздравил украинских христиан западного обряда с Пасхой

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  173199 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  157058 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  159229 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  325888 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  137587 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  135090 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  153983 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143289 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145427 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153462 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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21 марта 2024, 11:56  •  674930 просмотра
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Зеленский поздравил украинских христиан западного обряда с Пасхой

Президент Зеленский поздравил украинских христиан западного обряда с Пасхой, выразив надежду на мир и силу противостоять российскому террору, несмотря на продолжающиеся ракетные обстрелы.

политика •   •  7962 просмотра
Зеленский поздравил украинских христиан западного обряда с Пасхой

Донецкая область: россияне обстреляли регион 18 раз, погибли два человека и еще пять ранены

Россияне убили 2 и ранили 5 жителей Донецкой области во время 18 обстрелов 30 марта.

Война •   •  14419 просмотра
Донецкая область: россияне обстреляли регион 18 раз, погибли два человека и еще пять ранены

россияне атаковали высоковольтные подстанции на юге: в Одесской области действуют аварийные отключения света

Российские оккупанты атаковали высоковольтные подстанции на юге Украины, что привело к отключению электроэнергии в Одесской области и возможным почасовым отключениям в Харькове и Кривом Роге.

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россияне атаковали высоковольтные подстанции на юге: в Одесской области действуют аварийные отключения света

Взрыв в квартире в Белой Церкви: погибли два человека, еще три спасены - ГСЧС

В результате взрыва неизвестного предмета в многоквартирном доме в Белой Церкви погибли два человека, еще трое получили ранения, их спасли экстренные службы.

Общество •   •  15409 просмотра
Взрыв в квартире в Белой Церкви: погибли два человека, еще три спасены - ГСЧС

Взрывы в белгороде: в россии отчитались о сбивании 10 "Vampire" и трех бпла

По сообщениям местных СМИ, российская противовоздушная оборона сбила 10 ракет и 3 БПЛА в белгороде, повредив частный дом.

Война •   •  18132 просмотра
Взрывы в белгороде: в россии отчитались о сбивании 10 "Vampire" и трех бпла

Херсонщина: оккупанты ударили по Понятовке и травмировали гражданского

После обстрела российскими оккупантами Понятовки на Херсонщине с осколочными ранениями голеней госпитализирован 84-летний мужчина.

Война •   •  19253 просмотра
Херсонщина: оккупанты ударили по Понятовке и травмировали гражданского

Львовщина: россияне атаковали ракетой объект критической инфраструктуры, есть погибший

Российские военные нанесли ракетный удар по объекту критической инфраструктуры во Львовской области, в результате чего погиб по меньшей мере один человек.

Война •   •  19824 просмотра
Львовщина: россияне атаковали ракетой объект критической инфраструктуры, есть погибший

Херсонское направление: точный удар FPV-дрона пограничников уничтожил российский минометный расчет

Пограничники нанесли точный удар и уничтожили российское минометное подразделение и нескольких оккупантов в Херсонской области с помощью беспилотника FPV.

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Херсонское направление: точный удар FPV-дрона пограничников уничтожил российский минометный расчет

армейцы рф обстреляли Херсонщину ракетами и дронами: есть повреждения, ранены два человека

Российские оккупанты обстреляли 15 населенных пунктов Херсонской области, ранив 2 мирных жителей и нанеся многочисленные разрушения зданиям, учебным заведениям и предприятиям.

Война •   •  21393 просмотра
армейцы рф обстреляли Херсонщину ракетами и дронами: есть повреждения, ранены два человека

российские войска обстреляли приграничные районы Сумской области - 29 взрывов

Вражеские войска 4 раза обстреляли приграничные районы Сумской области, вызвав 29 взрывов в разных населенных пунктах.

Война •   •  21640 просмотра
российские войска обстреляли приграничные районы Сумской области - 29 взрывов