Зеленский поздравил украинских христиан западного обряда с Пасхой

Сегодня христиане западного обряда празднуют Пасху, по этому случаю Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех с праздником, пишет УНН.

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Поздравляю украинцев и всех христиан, которые отмечают Пасху сегодня. Праздник, напоминающий нам о силе духа, которая не позволит тьме победить. Не даст затмить свободу. И которая объединяет - объединяет семьи, народы и континенты. - написал Президент.

Он добавил, что не бывает сейчас ночи и дня, когда российский террор не пытался бы сломать нашу жизнь.

Этой ночью - снова ракеты, снова "шахеды" против людей. Но мы защищаемся, мы выдерживаем, наш дух не сдается и знает, что можно предотвратить гибель. Жизнь может победить. пусть сегодня будут услышаны все молитвы о защите от зла. Пусть вера объединяет все добрые сердца и укрепляет тех, кто защищает свой дом. И пусть ближе станет настоящий мир для всей нашей Украины и всех народов, страдающих от войн. - завершил он.

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Сегодня отмечается Воскресение Господне, которое является одним из важнейших праздников для христиан. В 325 году состоялся первый Вселенский собор в городе Никее, на котором было решено праздновать Пасху в первое воскресенье после весеннего равноденствия и полнолуния.

Эта дата является "передвижной", поскольку не имеет постоянного календарного положения и может приходиться на период с 4 апреля до 8 мая.

В XVI веке католики перешли на григорианский календарь, что изменило систему летоисчисления, поэтому они празднуют Пасху раньше, чем христиане, которые пользуются юлианским или новоюлианским календарем.