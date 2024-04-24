В Святошинском районе Киева частично пропал свет - ДТЭК

В Киеве в результате аварий часть домов в Святошинском районе осталась без света. Энергетики обещают вернуть свет в течение двух часов. Об этом заявили в ДТЭК, передает УНН.

Детали

Святошинский район столицы: часть домов временно без света. Энергетики ликвидируют последствия аварии. По предварительным прогнозам, должны вернуть свет в дома в течение ближайших двух часов - резюмировали в компании.

Энергетики добавляют, что уже переключают дома по резервным источникам питания.

Отмечается, что без электричества осталась часть Бучанского района Киевской области.

Напомним

Ранее в Минэнерго уже заявили, что Украина третий день подряд для покрытия потребностей в электроэнергии берет аварийную помощь из соседних стран, в дополнение к собственной генерации и импорту.

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