Несмотря на дефицит в энергосистеме, уровень потребления электроэнергии в Украине растет - Укрэнерго

Из-за дефицита электроэнергии, Украина третий день подряд привлекает аварийную помощь от международных партнеров. В то же время потребление электроэнергии в стране - растет. Об этом сообщили в Укрэнерго, передает УНН.

Детали

В ведомстве пояснили, что в течение всех суток в энергосистеме сохраняется дефицит электроэнергии. Из-за повреждений, нанесенных ракетными ударами россиян, электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии, чтобы покрыть все потребности потребителей.

Несмотря на это, сегодня уровень потребления выше вчерашнего.

Сегодня в 09:30 потребление на 10% превышает вчерашний уровень в то же время. - заявили в Укрэнерго.

В компании призвали украинцев экономно потреблять электроэнергию. Отмечается, что вчера, 23 апреля, благодаря графикам ограничения мощности для бизнеса и промышленности во время вечернего максимума в 21:00 потребление было на 3,5% ниже, чем 22 апреля.

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Дополнение

В компании добавили, что сегодня ограничения в течение суток действуют ограничения потребления на Харьковщине. На утро обесточены около 207 тысяч бытовых потребителей.

Также круглосуточно ограничено потребление для промышленности на Криворожье.

Напомним

Ранее в Минэнерго уже заявили, что Украина третий день подряд для покрытия потребностей в электроэнергии берет аварийную помощь из соседних стран, в дополнение к собственной генерации и импорту.