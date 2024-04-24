В Одессе после утренней атаки рф обесточена часть Хаджибейского района - ДТЭК

После сегодняшней утренней атаки армии рф на Одессу без света осталась часть домов в Хаджибейском районе. Энергетики надеются вернуть электричество во все дома до конца дня. Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК передает УНН.

Сегодня утром Одесса подверглась очередной вражеской атаке, в результате которой были повреждены воздушные линии. Временно без света осталась часть домов в Хаджибейском районе города - говорится в сообщении ДТЭК.

Как отмечается, энергетики работают в усиленном режиме, чтобы вернуть свет во все дома до конца дня.

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В 7 утра враг нанес ракетный удар по Одесе. Сейчас известно об одной пострадавшей 43-летней женщине.