Прокуратура сообщила о подозрении российскому офицеру, который расстреливал гражданские авто в Гостомеле

Идентифицирован офицер нацгвардии рф, который участвовал в расстреле гражданских авто в Гостомеле. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Заместителю командира взвода спецподразделения войск нацгвардии рф по красноярскому краю сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. По данным следствия, в оккупированном Гостомеле подозреваемый и его сослуживцы получили приказ от своего командира на убийство гражданского населения.

В частности, 25 февраля 2022 года вблизи он расстрелял из стрелкового оружия гражданский автомобиль, который двигался по ул. Шевченко в направлении г. Буча. В прокуратуре уточняют, что водитель транспортного средства получил многочисленные огнестрельные ранения, но впоследствии ему удалось спастись.

В общем военнослужащие отряда причастны к расстрелу 12 транспортных средств в Гостомеле, в результате чего убиты 11 мирных жителей, а 15 - ранены - говорится в сообщении.

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