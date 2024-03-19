Депортировали украинских детей: сообщено о подозрении двум россиянкам, приближенным к путину

Украинские прокуроры сообщили о подозрении в депортации двух украинских детей двум приближенным к кремлю россиянам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

На основании собранных доказательств ювенальные прокуроры Офиса Генпрокурора сообщили о подозрении двум гражданкам рф, приближенным к президенту государства-агрессора, по факту депортации двух малолетних детей из Украины - говорится в сообщении ОГП.

Как сообщается, одна из подозреваемых - депутат государственной думы федерального собрания рф, которая является доверенным лицом лидера партии "справедливая россия", другая - его жена.

Их действия квалифицировали как нарушение законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, в конце августа 2022 года подозреваемые под видом официального визита прибыли в оккупированный Херсон с целью определения конкретных детей для депортации и осмотрели воспитанников оккупационного заведения, которое было незаконно создано на базе Херсонского областного дома ребенка.

Они организовали депортацию девочки 11 месяцев и почти двухлетнего мальчика. Детей незаконно вывезли в москву под предлогом прохождения дополнительного обследования в больнице - указали в ОГП.

В то же время установлено, что по состоянию здоровья они не нуждались в дополнительном обследовании и лечении. А значит для их депортации в Россию не было объективных причин.

По информации следствия, сейчас украинским детям выдали свидетельство о рождении российского образца.

Офис Генпрокурора еще раз подчеркнул, что действия россии по принудительной депортации украинских детей, предоставление им российского гражданства и передачи на воспитание в российские семьи грубо нарушают нормы международного права.

"Факт насильственного перемещения детей россияне и оккупационные власти выдают как жест доброй воли - повод "спасения", "эвакуации", "оздоровления" и другие поводы, которыми государство-агрессор оправдывает депортацию украинских детей", - заявили в ОГП.