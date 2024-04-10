Расстрелял семью, которая оказывала медицинскую помощь раненой во время оккупации Бучи: военному рф сообщено о подозрении

Следователи Нацполиции сообщили о подозрении военному рф, который расстрелял семью, которая оказывала медицинскую помощь раненой во время оккупации Бучи. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, пишет УНН.

российские военные разместили свои самоходные артиллерийские установки возле жилого комплекса "Континент", откуда обстреливали город Ирпень и однажды ранили 24-летнюю местную жительницу в ногу, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что россияне привели раненую на территорию одного из частных домов неподалеку от своего места дислокации и оставили ее там. В момент, когда владелица дома начала оказывать потерпевшей первую медицинскую помощь, во двор ворвался вооруженный командир российских артиллеристов и расстрелял обеих женщин и владельца дома, который вышел из дома на крики раненой.

От полученных ранений все трое местных жителей погибли на месте.

Следователи Нацполиции идентифицировали преступника: им оказался 41-летний подполковник из курска, командир самоходного-артиллерийского дивизиона 234 полка воинской части №74268 76-й десантно-штурмовой дивизии.

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора ему было сообщено о подозрении за нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Фигуранту грозит пятнадцать лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним

Четырем российским военнослужащим заочно сообщено о подозрении за пытки гражданского населения в оккупированных районах Киевской области с нарушением законов и обычаев войны.