Катували цивільних під час окупації Київщини: четверо росіян отримали підозру

ukenru
29 березня, 19:41 • 42320 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 96019 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 115514 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 117268 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 232694 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 156870 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 147461 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133278 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121729 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112880 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
 м/с
86 %
749 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Настав час "вказати на двері"? Венс порадив Трампу звільнити Волца через скандал з чатом Signal

Настав час "вказати на двері"? Венс порадив Трампу звільнити Волца через скандал з чатом Signal

29 березня, 18:15 • 33818 перегляди
У Міноборони заявили про запуск Управління космічної політики: чому це важливо

У Міноборони заявили про запуск Управління космічної політики: чому це важливо

29 березня, 18:31 • 32143 перегляди
Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

29 березня, 18:45 • 34429 перегляди
У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

29 березня, 18:53 • 30686 перегляди
Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

29 березня, 19:12 • 31488 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 232694 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 385661 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440801 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 449162 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358579 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 115514 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130708 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124904 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98866 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107965 перегляди
Актуальне
Катували цивільних під час окупації Київщини: четверо росіян отримали підозру

Катували цивільних під час окупації Київщини: четверо росіян отримали підозру

Київ • УНН

 • 22573 перегляди

Чотирьом російським військовослужбовцям заочно повідомлено про підозру за катування цивільного населення в окупованих районах Київської області з порушенням законів та звичаїв війни.

Чотирьом військовослужбовцям збройних сил рф, які катували цивільних під час окупації Київщини, повідомили про підозру за фактами порушення законів та звичаїв війни. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України, передає УНН.

Деталі 

За даними слідства, командир мотострілецької роти 15 окремої мотострілецької бригади, помічник командира тієї ж військової частини з фізичної підготовки та військовослужбовець 5 окремої танкової бригади збройних сил рф у лютому – березні 2022 року під час окупації села Богданівка Броварського району незаконно позбавили волі місцевого мешканця.

Вони три дні утримували його у підвалі будинку за місцем своєї дислокації. Упродовж цього часу окупанти били його, у тому числі палкою. Гасили об потерпілого недопалки, погрожували вбивством та імітували страту.

В Україні судитимуть полковника фсб рф, який катував цивільних на Херсонщині19.01.24, 13:56 • 27097 переглядiв

Четвертий підозрюваний – тимчасово виконуючий обов’язки командира розвідувальної роти 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії збройних сил рф.

Слідчі з'ясували, що у березні 2022 року в окупованій Бучі, чоловік знущався над цивільним - він бив чоловіка, приставляв зброю до потилиці та погрожував вбивством.

Після цього, наказав чоловікові підійти до ворожого броньованого військового автомобіля, де імітував ампутацію ноги сокирою.

Окрім того, окупант приставляв мисливський ніж до шиї беззбройного мирного мешканця та вдарив рукояткою ножа по спині.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру чотирьом військовослужбовцям збройних сил рф за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438, ч. 1 ст. 438 КК України)

- резюмували в Офісі генпрокурора.

Доповнення 

Згідно з даними Служби безпеки України йдеться про: 

  • майора Олександра Васильєва – помічника командира 15-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил росії;
  • ▪️ ⁠майора Олексія Булгакова – командира мотострілецької роти цієї ж військової частини рф;
  • ▪️⁠ ⁠молодшого лейтенанта Георгія Раднатарова – командира розвідувальної роти 37-ї окремої мотострілецької бригади країни-агресора;
  • ▪️ ⁠рядового Дугара Шожоєва – військовослужбовця 5-ї окремої танкової бригади росії.

У лютому-березні 2022 року вони брали участь у захопленні населених пунктів Броварського та Бучанського районів і проводили там масові репресії проти місцевих жителів.

Тоді рашисти масово викрадали людей та ув’язнювали їх у створених ними катівнях.

Нагадаємо

Українські правоохоронці повідомили про підозру куратору фільтраційного табору, який росіяни створили у Запорізькій області під час окупації регіону. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаКримінал та НП
zaporizhzhiaЗапоріжжя
kyivКиїв
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,323.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,839.37