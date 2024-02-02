Катували цивільних під час окупації Київщини: четверо росіян отримали підозру
Київ • УНН
Чотирьом російським військовослужбовцям заочно повідомлено про підозру за катування цивільного населення в окупованих районах Київської області з порушенням законів та звичаїв війни.
Чотирьом військовослужбовцям збройних сил рф, які катували цивільних під час окупації Київщини, повідомили про підозру за фактами порушення законів та звичаїв війни. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України, передає УНН.
Деталі
За даними слідства, командир мотострілецької роти 15 окремої мотострілецької бригади, помічник командира тієї ж військової частини з фізичної підготовки та військовослужбовець 5 окремої танкової бригади збройних сил рф у лютому – березні 2022 року під час окупації села Богданівка Броварського району незаконно позбавили волі місцевого мешканця.
Вони три дні утримували його у підвалі будинку за місцем своєї дислокації. Упродовж цього часу окупанти били його, у тому числі палкою. Гасили об потерпілого недопалки, погрожували вбивством та імітували страту.
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Четвертий підозрюваний – тимчасово виконуючий обов’язки командира розвідувальної роти 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії збройних сил рф.
Слідчі з'ясували, що у березні 2022 року в окупованій Бучі, чоловік знущався над цивільним - він бив чоловіка, приставляв зброю до потилиці та погрожував вбивством.
Після цього, наказав чоловікові підійти до ворожого броньованого військового автомобіля, де імітував ампутацію ноги сокирою.
Окрім того, окупант приставляв мисливський ніж до шиї беззбройного мирного мешканця та вдарив рукояткою ножа по спині.
За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру чотирьом військовослужбовцям збройних сил рф за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438, ч. 1 ст. 438 КК України)
Доповнення
Згідно з даними Служби безпеки України йдеться про:
- майора Олександра Васильєва – помічника командира 15-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил росії;
- ▪️ майора Олексія Булгакова – командира мотострілецької роти цієї ж військової частини рф;
- ▪️ молодшого лейтенанта Георгія Раднатарова – командира розвідувальної роти 37-ї окремої мотострілецької бригади країни-агресора;
- ▪️ рядового Дугара Шожоєва – військовослужбовця 5-ї окремої танкової бригади росії.
У лютому-березні 2022 року вони брали участь у захопленні населених пунктів Броварського та Бучанського районів і проводили там масові репресії проти місцевих жителів.
Тоді рашисти масово викрадали людей та ув’язнювали їх у створених ними катівнях.
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