Керував фільтраційним табором на Запоріжжі: Нацполіція оголосила підозру офіцеру фсб рф

Українські правоохоронці повідомили про підозру куратору фільтраційного табору, який росіяни створили у Запорізькій області під час окупації регіону. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.

Деталі

Окупанти створили його на території ізолятора тимчасового тримання № 2 Кам’янсько-Дніпровського відділення ГУНП в Запорізькій області. За попередніми оцінками, під час окупації там утримувалось до сотні людей.

Ті, хто зумів врятуватись, наразі надають українським поліцейським показання.

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Слідчі Нацполіції вже встановили особу куратора фільтраційного табору в будівлі Кам’янсько-Дніпровського відділення поліції. Ним виявився 28-річний працівник російського фсб, який здійснював організацію незаконного затримання громадян з активною українською позицією, проведення обшуків їх особистого майна та допитів із застосуванням фізичного насильства та імітацією розстрілу.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора йому оголошено про підозру за порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального Кодексу України), санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі - заявили в Нацполіції.

Правоохоронці наголошують, що досудове розслідування з встановленням співучасників його злочинів в будівлі Кам’янсько-Дніпровського відділення поліції триває.

Українські поліцейські продовжують збирати повну доказову базу для переслідування рф за злочини геноциду українців на національному та міжнародному рівнях.

Доповнення

У рамках кримінальних проваджень слідчим вдалось встановити інструменти й методики російського фсб, за якими діє система фільтраційних заходів. Вона спрямована на ідентифікацію та моральний злам українців та подальше знищення української нації.

Для цього створені стаціонарні блокпости, піші та мобільні патрульні групи, пункти допитів, фільтраційні табори, катівні та місця несвободи. Всього слідчими Нацполіції встановлено 67 місць несвободи для українців, 42 з яких знаходяться на території рф.

На першому етапі задіяні стаціонарні блокпости та патрульні групи, яким активно допомагають місцеві зрадники та колаборанти. Громадян затримують та ідентифіковують: тих, кого визнали лояльними до окупантів, обліковують та видають паспорти рф.

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Інших відвозять до катівень, де здійснюють над ними фізичне та сексуальне насильство, катують електричним струмом, здійснюють моральний тиск та інше.

Якщо затримані змінюють свою позицію на користь окупаційної влади — їх відпускають. Деяким видають довідки, що вони пройшли фільтрацію або "дактилоскоповані". Як правило, більшість з них покидає тимчасово окуповану територію України та втікає на неокуповану або за кордон - резюмували в Нацполіції.

Натомість українців, які пройшли тортури та не змінили своїх поглядів, вивозять до місць несвободи на тимчасово окупованих територіях або до рф.

Деяким в’язням висовують необґрунтовані обвинувачення та призначають терміни покарання. Їх звинувачують в екстремізмі або причетності до терористичних організацій. Надалі вони мігрують по різних колоніях.

Зазначається, що в кожному місці несвободи до них постійно застосовують тортури та моральні знущання, вони перебувають в нелюдських умовах утримання. Деякі вмирають від катувань.

Нагадаємо

Правоохоронці оголосили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни двом бойовикам, які піддавали тортурам понад 500 людей у найбільшій катівні, розташованої в Харківській області.