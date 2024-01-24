Руководил фильтрационным лагерем в Запорожье: Нацполиция объявила подозрение офицеру фсб рф

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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

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Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами
  •  128514 просмотра

Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами

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В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве
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В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве

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Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог
23 январь 2024, 08:20  •  150152 просмотра

Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог

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Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник
23 январь 2024, 08:03  •  137431 просмотра

Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник

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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
22 январь 2024, 16:51  •  167173 просмотра

"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
22 январь 2024, 15:40  •  183393 просмотра

"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

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Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
22 январь 2024, 13:19  •  167835 просмотра

Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

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Новости по теме

Руководил фильтрационным лагерем в Запорожье: Нацполиция объявила подозрение офицеру фсб рф

Украинские правоохранители сообщили о подозрении сотруднику федеральной службы безопасности России в связи с его ролью в "фильтрационном лагере" в Запорожской области во время оккупации.

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Руководил фильтрационным лагерем в Запорожье: Нацполиция объявила подозрение офицеру фсб рф

Во Львове возобновили подачу горячей воды и отопления почти во все дома после вероятной хакерской атаки

Отопление и горячая вода были восстановлены почти во всем жилом массиве Сихов во Львове после вероятной хакерской атаки на местное коммунальное предприятие.

Общество •   •  12034 просмотра
Во Львове возобновили подачу горячей воды и отопления почти во все дома после вероятной хакерской атаки

Падение самолета Ил-76 под белгородом: в рф сообщают о смерти 63 человек на борту

Военный самолет Ил-76, на борту которого находилось 63 человека, разбился под белгородом, россия, все на борту погибли. Причины авиакатастрофы пока не установлены.

Новости Мира •   •  14815 просмотра
Падение самолета Ил-76 под белгородом: в рф сообщают о смерти 63 человек на борту

Завершено расследование дела Микитася о завладении 312 млн грн средств Минобороны

Высший антикоррупционный суд Украины закрыл производство в отношении бывшего народного депутата Максима Микитася по факту присвоения 312 миллионов гривен средств Министерства обороны. Утверждалось, что средства, предназначенные для строительства защищенных складов, были перечислены на счета компаний, подконтрольных Микитасю, но строительство так и не началось.

Криминал и ЧП •   •  14437 просмотра
Завершено расследование дела Микитася о завладении 312 млн грн средств Минобороны

В столичном парке нашли обломки российской ракеты

В Дарницком районе Киева нашли обломки российской ракеты, из которой 23 января был осуществлен обстрел Киева.

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В столичном парке нашли обломки российской ракеты

В россии сообщают о падении военного самолета Ил-76 в белгородской области: показали кадры

В рф военный самолет Ил-76 разбился в белгородской области, о чем сообщил российский телеграм-канал 112.

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В россии сообщают о падении военного самолета Ил-76 в белгородской области: показали кадры

Торговал комплектующими к бронетехнике: на Черниговщине завершено расследование в отношении военнослужащего, который подозревается в растрате имущества

В Черниговской области Украины перед судом предстанет военнослужащий, обвиняемый в продаже коммерсантам комплектующих к бронетехнике, предназначенных для ремонта. Подозреваемый якобы получил денежное вознаграждение за передачу усиленной бортовой коробки передач частной компании, которая планировала перепродать ее в Индию.

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Торговал комплектующими к бронетехнике: на Черниговщине завершено расследование в отношении военнослужащего, который подозревается в растрате имущества

Шмыгаль встретился с премьером Словакии в Ужгороде

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился со словацким коллегой Робертом Фицо. Стороны обсудят двусторонние отношения и европейские инициативы.

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Шмыгаль встретился с премьером Словакии в Ужгороде

Украина помогла Польше с избытком электроэнергии, из-за боевых действий поврежден подземный газопровод - Минэнерго

Энергосистема Украины оказала помощь Польше, отобрав излишки электроэнергии по просьбе Польши. Кроме того, в Харьковской области произошло отключение газа из-за повреждения газопроводов высокого и среднего давления, также есть повреждения подземного газопровода.

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Украина помогла Польше с избытком электроэнергии, из-за боевых действий поврежден подземный газопровод - Минэнерго

Удар рф по Бериславу на Херсонщине: из-под завалов достали погибшего

В результате авиаудара российской авиации по Бериславу Херсонской области погиб мужчина, тело которого было найдено под завалами разрушенного дома.

Война •   •  25049 просмотра
Удар рф по Бериславу на Херсонщине: из-под завалов достали погибшего