Руководил фильтрационным лагерем в Запорожье: Нацполиция объявила подозрение офицеру фсб рф

Украинские правоохранители сообщили о подозрении куратору фильтрационного лагеря, который россияне создали в Запорожской области во время оккупации региона. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

Оккупанты создали его на территории изолятора временного содержания № 2 Каменско-Днепровского отделения ГУНП в Запорожской области. По предварительным оценкам, во время оккупации там содержалось до сотни человек.

Те, кто сумел спастись, сейчас предоставляют украинским полицейским показания.

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Следователи Нацполиции уже установили личность куратора фильтрационного лагеря в здании Каменско-Днепровского отделения полиции. Им оказался 28-летний работник российского фсб, который осуществлял организацию незаконного задержания граждан с активной украинской позицией, проведение обысков их личного имущества и допросов с применением физического насилия и имитацией расстрела.

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора ему объявлено о подозрении за нарушение законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного Кодекса Украины), санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы - заявили в Нацполиции.

Правоохранители отмечают, что досудебное расследование с установлением соучастников его преступлений в здании Каменско-Днепровского отделения полиции продолжается.

Украинские полицейские продолжают собирать полную доказательную базу для преследования рф за преступления геноцида украинцев на национальном и международном уровнях.

Дополнение

В рамках уголовных производств следователям удалось установить инструменты и методики российского фсб, по которым действует система фильтрационных мероприятий. Она направлена на идентификацию и моральный излом украинцев и дальнейшее уничтожение украинской нации.

Для этого созданы стационарные блокпосты, пешие и мобильные патрульные группы, пункты допросов, фильтрационные лагеря, застенки и места несвободы. Всего следователями Нацполиции установлено 67 мест несвободы для украинцев, 42 из которых находятся на территории РФ.

На первом этапе задействованы стационарные блокпосты и патрульные группы, которым активно помогают местные предатели и коллаборационисты. Граждан задерживают и идентифицируют: тех, кого признали лояльными к оккупантам, учитывают и выдают паспорта рф.

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Других отвозят в застенки, где совершают над ними физическое и сексуальное насилие, пытают электрическим током, осуществляют моральное давление и прочее.

Если задержанные меняют свою позицию в пользу оккупационных властей - их отпускают. Некоторым выдают справки, что они прошли фильтрацию или "дактилоскопированы". Как правило, большинство из них покидает временно оккупированную территорию Украины и бежит на неоккупированную или за границу - резюмировали в Нацполиции.

Зато украинцев, которые прошли пытки и не изменили своих взглядов, вывозят в места несвободы на временно оккупированных территориях или в РФ.

Некоторым заключенным выдвигают необоснованные обвинения и назначают сроки наказания. Их обвиняют в экстремизме или причастности к террористическим организациям. В дальнейшем они мигрируют по разным колониям.

Отмечается, что в каждом месте несвободы к ним постоянно применяют пытки и моральные издевательства, они находятся в нечеловеческих условиях содержания. Некоторые умирают от пыток.

Напомним,

Правоохранители объявили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны двум боевикам, которые подвергали пыткам более 500 человек в крупнейшем застенке, расположенном в Харьковской области.