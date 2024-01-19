В Украине будут судить полковника фсб рф, который пытал гражданских на Херсонщине

В Украине будут судить полковника фсб рф, который во время оккупации Херсонской области руководил застенками, где держали украинцев. Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

Следователи выяснили, что весной 2022 года оккупант, находясь на временно оккупированной территории Каховского района, отдавал преступные приказы на заключение и пытки мирных жителей.

Под процессуальным руководством Херсонской областной и Каховской окружной прокуратур направлено в суд обвинительный акт в отношении полковника фсб рф по факту жестокого обращения с гражданским населением (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины) - резюмировали в прокуратуре.

В деоккупированной Харьковской области выявлено рекордное количество застенков

Дополнение

Отмечается, что людей держали в помещении захваченного отделения полиции в г. Новая Каховка и подвергали пыткам - били, угрожали убийством.

Для получения нужной информации оккупационные войска применяли электрический ток.

Кроме того, людей удерживали в антисанитарных условиях без надлежащей медицинской помощи. Не давали в достаточном количестве воду и пищу.

Напомним,

Украинская полиция установила личности российских военнослужащих, которые причастны к пыткам жителей села Здвижевка Киевской области в марте 2022 года.