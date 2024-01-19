В Украине будут судить полковника фсб рф, который пытал гражданских на Херсонщине
Находясь на временно оккупированной территории Каховского района, мужчина отдавал преступные приказы на заключение и пытки мирных жителей.
Финляндия разработала законопроект, чтобы предотвратить экспорт компонентов боеприпасов в рф
Финляндия разработала законопроект для предотвращения экспорта компонентов боеприпасов в россию, что является частью усилий, направленных на выполнение санкций ЕС.
Швейцарские исследователи обнаружили закономерность в крови больных Long Covid: открытие может произвести революцию в диагностике и лечении
У пациентов, страдающих "длительным ковидом", были обнаружены специфические белки. Это может быть использовано для лучшей диагностики проблемы и, возможно, для более целенаправленного лечения.
В Минобороны планируют запустить е-кабинет военнообязанного во втором квартале 2024 года
Министерство обороны Украины планирует ввести электронный кабинет военнообязанного во 2 квартале 2024 года. Он позволит призывникам и военнообязанным обновлять свои служебные данные.
До 95% критических компонентов иностранного производства, обнаруженных в уничтоженном в Украине российском оружии, происходят из западных стран - МИД
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что до 95% критически важных компонентов российского вооружения, уничтоженного в Украине, происходят из западных стран.
ГБР передало на нужды ВСУ изъятое имущество белорусской компании на более 61 млн долларов
Государственное бюро расследований Украины изъяло 26 тыс. тонн металлопродукции белорусской компании. Товар передан Вооруженным силам Украины.
Враг держит на северной границе в рф и белоруссии группировку в более 20 тыс. военных - Наев
Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил, что на территории рф противник создал группировку общей численностью около 20 тыс. человек, еще 1 800 - находятся в беларуси.
Британская разведка: россия не хочет рисковать еще одним А-50, поэтому перебросила самолет в краснодарский край
После того, как ВСУ уничтожили российский самолет радиолокационного обнаружения А-50, россия начала использовать его замену с большей осторожностью, отдавая предпочтение наземным операциям.
Япония подписала с США контракт на закупку ракет Tomahawk на 1,7 миллиарда долларов
Япония заключила с США соглашение на приобретение 400 крылатых ракет наземного базирования Tomahawk на фоне растущей военной угрозы со стороны Китая и Северной Кореи. Закупка должна быть завершена в течение трех лет, начиная с апреля 2025 года.
Электронный реестр военнообязанных: в Минобороны рассказали, как будет работать система
Законопроект о создании единого электронного реестра военнообязанных даст возможность предоставлять более быстрые сервисы, указали в Минобороны.