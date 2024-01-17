В деоккупированной Харьковской области выявлено рекордное количество застенков

Эксклюзив
В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт
  •  62124 просмотра

В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт

Эксклюзив
ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка
  •  101566 просмотра

ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка

Эксклюзив
В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой
  •  104961 просмотра

В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой

Эксклюзив
Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке
16 января  •  136281 просмотра

Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу
16 января  •  164549 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу

Эксклюзив
Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп
16 января  •  144110 просмотра

Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп

Эксклюзив
Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях
16 января  •  136777 просмотра

Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях

Эксклюзив
Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин
16 января  •  132067 просмотра

Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин

Эксклюзив
Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22
15 января  •  145729 просмотра

Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22

Эксклюзив
Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф
15 января  •  152063 просмотра

Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

В деоккупированной Харьковской области выявлено рекордное количество застенков

28 вражеских застенков выявлено в деоккупированной Харьковской области Украины - больше всего в стране. Следователи работают с 227 потерпевшими в 10 уголовных производствах.

Война •   •  13716 просмотра
В деоккупированной Харьковской области выявлено рекордное количество застенков

В СБУ расследуют незаконное прослушивание и видеосъемки команды "Bihus.Info"

Служба безопасности Украины расследует незаконное прослушивание и видеофиксацию представителей "Bihus. Info", открыто уголовное производство.

Криминал и ЧП •   •  11036 просмотра
В СБУ расследуют незаконное прослушивание и видеосъемки команды "Bihus.Info"

россияне атакуют Херсонскую область: ранены четверо гражданских

В Херсонской области в результате российского обстрела 17 января ранения получили четыре человека, в том числе 81-летняя женщина. Обстрел также нанес ущерб зданиям и транспортным средствам, начато досудебное расследование.

Война •   •  13595 просмотра
россияне атакуют Херсонскую область: ранены четверо гражданских

"У них таких прав нет" - Лубинец о работниках ТЦК, которые задерживают людей на улицах

Лубинец прокомментировал случаи в отношении работников ТЦК, которые задерживают людей на улицах.

Общество •   •  11909 просмотра
"У них таких прав нет" - Лубинец о работниках ТЦК, которые задерживают людей на улицах

россия перевезла 50 тысяч своих граждан и азиатов в оккупированный Мариуполь на фоне этнических чисток

Около 50 000 русских и выходцев из Центральной Азии были завезены россией в оккупированный Мариуполь, чтобы подавить сопротивление местного населения, сообщает представитель Центра национального сопротивления.

Война •   •  12395 просмотра
россия перевезла 50 тысяч своих граждан и азиатов в оккупированный Мариуполь на фоне этнических чисток

В результате российского обстрела Херсона ранена пожилая женщина

В результате российского обстрела Херсона пострадала 71-летняя женщина. Сейчас она находится в больнице со взрывной травмой, ранениями предплечья и головы.

Война •   •  12601 просмотра
В результате российского обстрела Херсона ранена пожилая женщина

Продукция более 250 западных компаний была обнаружена в образцах уничтоженного или трофейного российского оружия - Ермак

Руководитель ОП указал, что продукция более 250 западных компаний была обнаружена в образцах уничтоженного или трофейного российского оружия.

Война •   •  15821 просмотра
Продукция более 250 западных компаний была обнаружена в образцах уничтоженного или трофейного российского оружия - Ермак

Гибридная ПВО FrankenSAM сбила "шахед" с расстояния 9 км: система использовалась впервые

Гибридная система противовоздушной обороны проекта FrankenSAM впервые была успешно применена в бою, сбив вражеский БПЛА на расстоянии 9 километров.

Война •   •  12445 просмотра
Гибридная ПВО FrankenSAM сбила "шахед" с расстояния 9 км: система использовалась впервые

В оккупированном Токмаке есть прилеты - Федоров

Сообщение о прилетах во временно оккупированном Токмаке Запорожской области подтвердил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Война •   •  11789 просмотра
В оккупированном Токмаке есть прилеты - Федоров

российские захватчики на ВОТ фиксируют рост проукраинских настроений - ГУР

российские войска на временно оккупированных территориях Украины фиксируют рост проукраинских настроений и прибегают к запугиванию. Они оказывают давление на местных жителей, в том числе на детей, чтобы добиться их лояльности.

Война •   •  11952 просмотра
российские захватчики на ВОТ фиксируют рост проукраинских настроений - ГУР