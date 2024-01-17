В деоккупированной Харьковской области выявлено рекордное количество застенков

На деоккупированной Харьковщине выявлено наибольшее в Украине количество застенков рф

С момента деоккупации на Харьковщине обнаружили 28 вражеских застенков. Это наибольшее количество по Украине.

Об этом сообщила Нацполиция, передает УНН.

Детали

Три из 28 застенков до сих пор остаются не задокументированными из-за того, что расположены в интенсивно обстреливаемых населенных пунктах на границе с РФ. Сейчас следователи расследуют 10 уголовных производств по застенкам на Харьковщине, в рамках которых идет работа с 227 пострадавшими.

Одно из крупнейших дел - это дело о пытках в городе Купянск. Официально пострадавшими от рук оккупантов в Купянской пыточной признано 67 человек, однако полицейским известно о пытках более чем 150 пострадавших.

россияне подвергали пыткам обычных людей в возрасте от 16 до 65 лет. Среди них были школьники, пенсионеры, учителя, директора местных предприятий и фермеры. Некоторые из пострадавших содержались в застенках более 100 дней.

По их показаниям, оккупанты били их руками и ногами, резиновыми палками и трубами, электрическим током и электрошокером. Жгли на теле пластмассу, загибали руки и суставы в наручниках, заставляли работать, оказывали психологическое давление - говорится в сообщении правоохранителей.

В результате двое из украинцев умерло, четверо считаются пропавшими без вести и еще четверо до сих пор находятся в плену.

Двое боевиков, которые подвергали пыткам более полутысячи человек в застенках на Харьковщине, получили подозрения