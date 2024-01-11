Двое боевиков, которые подвергали пыткам более полутысячи человек в застенках на Харьковщине, получили подозрения

Правоохранители объявили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны двум боевикам, которые подвергали пыткам более 500 человек в крупнейшем застенке, расположенной в Харьковской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Нацполицию.

Детали

Как отмечается, подозреваемые вместе с российскими военными обустроили в помещении агрегатного завода Волчанска "тюрьму", куда свозили граждан с активной проукраинской позицией и тех, кто отказывался сотрудничать с оккупантами.

Полицейские установили причастность к этим военным преступлениям:

- бывшего работника охраны общественного порядка Рубежанского городского отдела ГУ МВД Украины в Луганской области;

- гражданина рф, так называемого старшего оперуполномоченного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков министерства внутренних дел самопровозглашенной "лнр".

Как указали в Нацполиции, в застенках людей незаконно удерживали в непригодных для жизни условиях, били резиновыми палками, вырывали ногти и пытали электрическим током.

Люди, перенесшие эти ужасы, отмечали дни пребывания в неволе и выцарапывали на стенах застенков иконы и слова из молитв - говорится в сообщении Нацполиции.

Им сообщено о подозрении за нарушение законов и обычаев войны, что сопровождалось жестоким обращением с гражданским населением, совершенное группой лиц.

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