Двое боевиков, которые подвергали пыткам более полутысячи человек в застенках на Харьковщине, получили подозрения
Двух боевиков полиция обвинила в пытках более 500 человек в застенке в Харьковской области, которой они руководили вместе с российскими военными.
На должность президента Евросовета может претендовать президент Румынии - Bloomberg
Президент Румынии Клаус Йоханнис стремится стать следующим президентом Европейского Совета, отмечает Bloomberg.
Утром россияне массированно обстреляли Авдеевку, из-за ударов в области повреждены дома и лицей
Российские войска утром мощно обстреляли Авдеевку, из-за атаки рф в Донецкой области за прошедшие сутки повреждены жилые дома и лицей.
С начала вторжения почти 900 человек пострадало из-за взрывоопасных предметов: погибло 14 детей
887 человек получили ранения и 14 детей погибли от взрывных устройств в Украине; 755 тыс. устройств было обезврежено.
Оккупанты увеличили интенсивность обстрелов Херсонщины: тяжелые ранения получили гражданские жители населенных пунктов
Гражданское население Херсонской области получило ранения в результате интенсивных российских обстрелов, одной женщине пришлось ампутировать ногу.
Иранская баллистика - это новый вызов для Украины и сигнал для наших партнеров - Игнат
Потенциальные поставки Ираном баллистических ракет в россию создают новые угрозы для Украины, призывая партнеров предоставить Киеву современное вооружение.
Украинский "зерновой коридор" вышел на довоенные мощности - спикер ВМС
Украинский зерновой коридор восстанавливает довоенную мощность с более чем 500 судами и 10 миллионами тонн грузов.
В россию из Ирана прибыл очередной борт: это может свидетельствовать о продолжении поставок "шахедов" и запчастей к ним
Грузовой самолет из Тегерана доставил очередной груз в москву.
Южная Корея предупреждает, что КНДР может продать рф новый тип тактических управляемых ракет
Министр обороны Южной Кореи предупреждает, что Северная Корея может продать тактические управляемые ракеты россии, что усилит напряженность накануне ключевых выборов в Южной Корее и США.
Масштабные ученические соревнования "Бок о бок всеукраинские школьные лиги" стартуют вскоре: от Одесской области зарегистрировано сразу 162 команды
Вскоре стартуют масштабные ученические соревнования "Бок о бок всеукраинские школьные лиги".