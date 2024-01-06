В рф заключенных пытают холодом, чтобы заставить пойти на войну - росСМИ

В некоторых российских колониях начальство решило использовать новогодние морозы, чтобы практиковать пытки холодом и заставлять таким образом подписывать контракты с минобороны рф. Об этом телеграм-каналу No Future рассказала правозащитница Ольга Бендас, передает УНН.

"За зеками регулярно приезжают. Отжимают все, что можно, лишь бы только подписали контракт, - рассказала Бендас, - Удивительно, но каждый раз находятся новые идиоты".

По словам источников Бендас, представители минобороны рф посещают колонии каждые две недели. Заключенные неохотно заключают контракты, поэтому начальники колоний выбирают все более изощренные способы давления. Так, у одного из собеседников Бендас в условиях 20-градусного мороза изъяли подштанники.

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В октябре 2023 года минюст рф сообщил о рекордном сокращении количества заключенных в российских колониях - 54 тысячи человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По мнению "Медиазоны", две трети из них могли быть завербованы на войну.