У рф ув'язнених катують холодом, щоб змусити піти на війну - росЗМІ
Київ • УНН
Влада рф застосовує холодні тортури у в'язницях, щоб змусити ув'язнених підписати контракти з міністерством оборони рф. Правозахисниця Ольга Бендас повідомляє про посилення тактики примусу.
У деяких російських колоніях начальство вирішило використати новорічні морози, щоб практикувати тортури холодом і змушувати таким чином підписувати контракти з міноборони рф. Про це телеграм-каналу No Future розповіла правозахисниця Ольга Бендас, передає УНН.
"За зеками регулярно приїжджають. Віджимають все, що можна, аби тільки підписали контракт, — розповіла Бендас. — Дивно, але щоразу перебувають на нові ідіоти".
За словами джерел Бендас, представники міноборони рф відвідують колонії кожні два тижні. Ув'язнені неохоче укладають контракти, тому начальники колоній вибирають дедалі витонченіші способи тиску. Так, у одного із співрозмовників Бендас в умовах 20-градусного морозу вилучили підштанники.
Додамо
У жовтні 2023 року мін'юст рф повідомив про рекордне скорочення кількості ув'язнених у російських колоніях — 54 тисячі осіб порівняно з аналогічним періодом минулого року. На думку "Медіазони", дві третини з них могли бути завербовані на війну.