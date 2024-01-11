Двоє бойовиків, які піддавали тортурам понад пів тисячі людей у катівні на Харківщині, отримали підозри
Київ • УНН
Двох бойовиків поліція звинуватила у катуванні понад 500 осіб у катівні в Харківській області, якою вони керували разом з російськими військовими.
Правоохоронці оголосили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни двом бойовикам, які піддавали тортурам понад 500 людей у найбільшій катівні, розташованої в Харківській області. Про це УНН повідомляє із посиланням на Нацполіцію.
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Як зазначається, підозрювані разом із російськими військовими облаштували в приміщенні агрегатного заводу Вовчанська "в’язницю", куди звозили громадян з активною проукраїнською позицією й тих, хто відмовлявся співпрацювати з окупантами.
Поліцейські встановили причетність до цих воєнних злочинів:
- колишнього працівника охорони громадського порядку Рубіжанського міського відділу ГУ МВС України у Луганській області;
- громадянина рф, так званого старшого оперуповноваженого управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків міністерства внутрішніх справ самопроголошеної "лнр".
Як вказали в Нацполіції, в катівні людей незаконно утримували в непридатних для життя умовах, били гумовими палицями, виривали нігті та катували електричним струмом.
Люди, які перенесли ці жахіття, відмічали дні перебування в неволі й видряпували на стінах катівні ікони та слова з молитов
Їм повідомлено про підозру за порушення законів та звичаїв війни, що супроводжувалось жорстоким поводженням з цивільним населенням, вчинене групою осіб.
У рф ув'язнених катують холодом, щоб змусити піти на війну - росЗМІ06.01.24, 16:06 • 49456 переглядiв