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На деокупованій Харківщині виявлено найбільшу в Україні кількість катівень рф

На деокупованій Харківщині виявлено найбільшу в Україні кількість катівень рф

Київ • УНН

 • 22754 перегляди

28 ворожих катівень виявлено в деокупованій Харківській області України - найбільше в країні. Слідчі працюють з 227 потерпілими у 10 кримінальних провадженнях.

З моменту деокупації на Харківщині виявили 28 ворожих катівень. Це найбільша кількість по Україні.

Про це повідомила Нацполіція, передає УНН.

Деталі

Три з 28 катівень до нині лишаються не задокументованими через те, що розташовані в інтенсивно обстрілюваних населених пунктах на кордоні з рф. Наразі слідчі розслідують 10 кримінальних проваджень по катівнях на Харківщині, в рамках яких йде робота з 227 потерпілими.

Одна з найбільших справ – це справа про тортури в місті Куп’янськ. Офіційно потерпілими від рук окупантів в Куп’янській катівні визнано 67 людей, однак поліцейським відомо про тортури більш ніж 150 потерпілих.

росіяни піддавали тортурам звичайних людей віком від 16 до 65 років. Серед них були школярі, пенсіонери, вчителі, директори місцевих підприємств та фермери. Деякі з потерпілих утримувалися в катівнях понад 100 днів.

За їх свідченнями, окупанти били їх руками й ногами, гумовими палицями та трубами, електричним струмом і електрошокером. Палили на тілі пластмасу, загинали руки та суглоби в кайданках, примушували працювати, чинили психологічний тиск

- йдеться в повдомленні правоохоронців.

В результаті двоє з українців померло, четверо вважаються зниклими безвісти та ще четверо досі перебувають в полоні.

Двоє бойовиків, які піддавали тортурам понад пів тисячі людей у катівні на Харківщині, отримали підозри11.01.24, 10:54 • 25769 переглядiв

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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